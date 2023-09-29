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學者家中偷腥被抓包「小三不肯搬走」 元配見調情紙條大抓狂

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名學者與同事搞外遇。（圖僅示意）圖／報系資料照
大陸一名學者與同事搞外遇。（圖僅示意）圖／報系資料照

中國大陸中山大學副研究員李某超遭爆與同校楊姓博士後研究員不倫戀，兩人從約砲關係發展成出軌外遇關係，甚至無視元配，直接在家中留下偷情痕跡，楊女發現元配返家後也無動於衷，元配近日曝光兩人外遇的證據，並將此事向校方舉報。

根據《中國新聞週刊》報導指出，李某超與妻子自2021年結婚，妻子留在國外學習，原打算今年9月回中國發展，卻發現李某超態度不對勁，回國後才發現李某超與楊女在家中同居，家裡甚至有兩人偷情痕跡，楊女發現李妻返國後，也不打算搬離。

據李某超妻子所言，她在家中看到高跟鞋、絲襪、情趣用品手銬等，冰箱上還有調情紙條寫著「交歡時麻煩控制聲音，免得影響他人休息」，她忍無可忍，將兩人外遇的證據曝光於網上，並向校方檢舉此事。

報導指出，中山大學哲學系負責宣傳的科室一位工作人員回應，校方已知此事，至於內部如何處理還不清楚，現正進行調查相關作業。

中國網友留言「忽然發現出軌的太多了」、「那女的看到老婆回家，也沒有離開的意思？！」、「促膝長談有關婚姻出軌的哲學內涵」、「這點兒雞毛蒜皮也製造話題」、「廣東這地方民風好差」、「婚內出軌的多了，哪個行業沒有？」

出軌 外遇 婚姻

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