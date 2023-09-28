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學生如廁要有通行證？陸高中詭異政策 網怒批：讀書像坐牢

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸廣東陽江市一高中規定學生要持「洗手間通行證」，才能上廁所，引起網友熱議。圖／擷自「澎湃新聞」
大陸廣東陽江市一高中規定學生要持「洗手間通行證」，才能上廁所，引起網友熱議。圖／擷自「澎湃新聞」

根據陸媒「澎湃新聞」報導，一名大陸廣東陽江市的高中生發影片稱，學校規定學生須持「洗手間通行證」才可以上廁所，且證件上還印有學校蓋章。儘管校方解釋該措施是出於安全管理的考量，目前已取消規定，還是引起廣大網友熱議。

報導表示，一名廣東陽江市的高中生發影片稱，學校要求學生須持「洗手間通行證」才可以上廁所，並在證件印上學校蓋章。對此，學校工作人員說明，校內確實有此通行證，但僅在高三學生晚自習期間實行，主要是考量校園安全管理。報導稱，校方目前綜合各方意見，在通行證試行兩天後，便決定取消該政策。

新聞一出，便引起熱議。不少網友認為校方政策不妥，彷彿讓學生在坐牢，「教育不是訓化」、「現在的學生真可憐，知道的是去讀書，不知道的以為去坐牢」、「不敢想象這種事是學校幹的，能算得上誤人子弟了吧」、「這是個什麽東西，沒有的話是不能上廁所嗎？」、「意思是不一定每個人都有，沒證的人得憋著」、「要是有人內急，忘記帶如廁通行證，怎麼辦？」

廁所 廣東

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