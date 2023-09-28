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北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

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港男到連鎖速食店吃海南雞飯 盤內驚見整隻蟑螂！網友：刺身？

香港01／ 撰文：爆檸哥
（示意圖／Ingimage）
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外出吃飯最怕就是食物內有小昆蟲屍體「隨盤附送」，隨時胃口也沒了，還有心理陰影。近日有位香港男性就很不幸地因陪媽媽出外吃飯不僅中計，還是整隻小強伴碟，原PO更拍片作證，讓網友大感震驚。

近日有網友在FB群組「飲食黑店大全」發貼文，指日前到青衣一間連鎖速食店用膳，吃完後驚見有整隻蟑螂在盤子上，而且還沒有死，按原PO上傳的相片和片段所見，應為該餐廳的海南雞飯，而短片中該只 「隨盤附送」的小強雖然已翻肚，但蟑螂仍新鮮蟑螂「亂動」，「如果不是為了陪媽吃也不會出來吃」，更直言已向有關餐館食物環境衛生所投訴，並聲言「以後也不會再吃」，還表示自己18歲才第一次遇到這種事情，已有心理陰影。

貼文一出，不少網友對整隻活蟑螂感驚訝，「哇，新鮮」、「當補品有蛋白質益身體」、「炒菜附送生魚片？」、「高蛋白」、「證明沒有農藥」，不過由於原PO表示吃完飯才怕見小強，所以有網友推斷「很明顯是他不小心跌落盤子裡，所以換過盤子就好了」.甚至有網友陰謀論以為是原PO自己把小強放入碟內虛報。

市民若遇到食物衛生情況有問題，要如何才能投訴成立？如市民欲向食物環境衛生所做出食物投訴，可致電食物環境衛生所24小時熱線2868 0000（此熱線由1823接聽），投訴會交由食物環境衛生所當值的衛生督察處理。市民當下最好保留證物以作證據，交予食物環境衛生所去調查。如餐廳觸犯衛生法例，會遭受檢控，甚至被吊銷牌照。

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文章授權轉載自《香港01》

蟑螂 速食

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