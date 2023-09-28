乘客坐計程車放屁後做1事 司機發文公審被網友罵爆：做人厚道點

腸胃不適有時的確難忍！日前有計程車司機在網上發文，稱有父母帶著2名孩子坐計程車，其中1人放了個「臭過狐臭的臭屁 」 ， 讓車廂充斥異味，但卻無人承認。直至下車時，那名父親才就「做臭車」一事表示歉意，並給了司機40元車費，當中包括13元小費。司機收了「小費」之後當場揶揄對方，事後又發文公審，引起不少網友反感，認為司機行事不夠厚道，「小費也收了，人家又不是破壞你的車」、「這件事沒有奧客，但有奧司機」。但令人震驚的是，面對網友批評，司機竟大方留言自認是「無恥至極 」 。

有計程車司機在Facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」發文公審「放屁乘客」，稱日前有一家4口坐上他的計程車，開車不久他就嗅到一股「臭過臭狐的臭屁味」。當時最年幼的那個孩子大聲問父親：「爸爸是不是你放屁？這麼臭？」，不過爸爸乘客沒有回答，眾人也不吱聲。司機隨即將3個車窗全數打開，卻仍未能消散車廂中的異味。

面對網友批評，司機竟留言自認「X街」（紅框示）。（FB截圖）

抵達後，車費為27元，而爸爸乘客給了司機40元，免找錢當「小費」，又向他道歉稱「不好意思做臭你的車」。司機收下小費後，即時向剛剛發問的孩子說他的問題有答案了，又直言「你爸爸放了個很大的臭屁啊」。司機語畢即令乘客一家人滿臉尷尬，事後又發文表示不滿乘客「藏著掖著」隱瞞事實，更反問「認錯，真的很難嗎？」。

有網友認為臭味確實擾人，乘客如真有需要，可提前叫司機開窗，但有不少人都不同意司機公審乘客的行為，認為司機得理不饒人，而且乘客也是一時生理需求，事後亦已道歉並給了提示，故紛紛留言批評司機，「做人厚道點，人家都覺得不好意思、都有表示，何必令人在孩子面前難堪？」、「給（小費）你也還要這麼哄人，真...」、「本來人家道歉就行，你是要放上嚟冒險X」。不過司機卻像不覺自己行為有問題，反而留言自己「自己倒霉」，「我絕對認自己是無恥至極」。

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文章授權轉載自《香港01》