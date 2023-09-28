結婚5天揭老公「真面目」！人妻氣到出家當尼姑 尪拒離婚：要拖妳到老　

不少人看破紅塵會想到遁入空門，伴侶該如何自處？ 江蘇省1名人妻結婚5天後即離家出走，前往寺廟削髮為尼姑，到10年後才申請離婚，卻遭到丈夫拒絕，甚至明言「要拖她到老」。 事件鬧上法庭，尼姑爆出原來雙方婚前交往6年，婚後才知丈夫是家暴渣男，而丈夫經勸解後終同意離婚，並接受女方2,000元人民幣（約8,824台幣）補償金。

事件始於2011年6月，32歲的陳姓女子與交往6年的張姓男子結婚，但婚後才發現丈夫的渣男真面目，除了經常遊手好閒，當夫婦因瑣事而發生口角，陳男竟施以拳打腳踢，對妻子作出家暴行為。 陳女在結婚第5天即看破紅塵，繼而離開家出走，前往1間寺廟出家。

陳女10年後申請離婚，但丈夫一度拒絕。（示意圖／Ingimage）

直至出家逾10年後，即2021年11月，陳女諮詢法律意見後，向瑞金市人民法院提出離婚訴訟，張男收到有6份法律文件後，怒極揚言「 堅決不離婚，要拖她到老！」

張男開庭前夕向法庭表達拒絕離婚的意願，認為妻子無故離家10年，對他造成傷害，所以她沒有理由先行提出離婚，張男更講明不會配合審判工作，司法人員和鄉村組織唯有上門前往張男住所，輪流向他進行心理輔導和解釋法律程序，嘗試帶領雙方和解。

直至開庭當日，雙方進行和解基礎上，張男最終同意和陳女離婚，而她需要支付2,000元人民幣（約8,824台幣）作為補償。

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文章授權轉載自《香港01》