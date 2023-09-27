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年輕人的純愛？情侶爭吵「妹子當眾拉屎、男吃下後擁吻」 全校暴動畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸成都文理學院一段全校狂奔影片在網上引起熱議。圖／擷自微博
大陸成都文理學院一段全校狂奔影片在網上引起熱議。圖／擷自微博

大陸成都文理學院一段影片日前在網上引起熱議，疑似有一對學生情侶吵架，女方要求男方「吃屎」道歉，沒想到對方真的照做，引來大批人潮圍觀，離奇的景象讓不少網友都搶著「吃瓜」一探究竟。

根據微博流出的影片，只見宿舍的女學生突然蜂擁而出，群起狂奔至宿舍樓下，各個呼朋引伴、神情興奮難耐，紛紛拿出手機錄影，全校幾乎陷入「暴動」狀態。

針對這起事件，一度傳出是兩名男同學告白成功，不過不少稱自己當時就在現場的學生表示，是一對情侶在宿舍樓下發生爭執，男方為取得女方原諒，誇下海口「不管要求什麼都能做到」，女方便隨口說了句「我現在當場拉屎，你要是敢吃，我就原諒你」，旋即脫褲就地解放，沒想到男方真的撿起大便吃掉，雙方隨後還在眾人面前直接擁吻。這個說法也是目前網傳最廣的版本。

疑似有一對學生情侶吵架，女方要求男方「吃屎」道歉，沒想到對方真的照做，引來大批人潮圍觀。圖／擷自微博
疑似有一對學生情侶吵架，女方要求男方「吃屎」道歉，沒想到對方真的照做，引來大批人潮圍觀。圖／擷自微博

影片曝光後，網友紛紛留言，「據說是教官對學生告白，連學校老師都在吃瓜」、「現在的年輕人怎麼這樣？我有點接受不了啊」、「真的不知道哪個是真的」、「只是告白會引來這麼多人？」、「純愛戰神」。但也有部分網友認為，「吃屎」的版本太誇張，可信度不高，應該就是單純的男女告白而已。

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