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大學活春宮片瘋傳！學生情侶激戰 讓「這個涼亭」變打卡熱點
情到濃時愛愛也要選擇合適地點，否則隨時「一愛爆紅」。大陸近日瘋傳1段「大學活春宮」影片，山東外事職業大學威海校區1對學生情侶，深夜在學校涼亭忘我性愛，結果被其他學生以多角度拍下「戰況」。而影片廣傳後，學校涼亭竟瞬間變成打卡熱點，吸引不少人前來朝聖拍照，然後上載到社交炫耀能「到此一遊」。
綜合媒體報導，事發地點為山東外事職業大學威海校區1個校內涼亭，網上流傳影片見到當時天色已黑，然而該對男女配色就如「漆黑中的螢火蟲」一樣，格外顯眼。影片中涼亭附近四野無人，女子疑為男方口交後，就開始多次轉換姿勢激戰。
可是「若要人不知，除非己莫為」，2人在公眾地方性交的行為被其他學生多角度拍下並上載到網路廣傳，笑言「吃瓜吃到自己學校了」、「確實狠」、「太炸了！」、「現在年輕人愈來愈會玩」；也有網友批評2人行為離譜，「世風日下」、「公眾地方來的，不應這樣吧」、「毀三觀」。
事件意外令涼亭成為打卡熱點，學生、網紅紛紛「朝聖」拍下照片分享，「炸裂了」、「吃瓜涼亭」、「家人們，是這個涼亭嗎？」。
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文章授權轉載自《香港01》
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