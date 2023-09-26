電費破千萬泰銖泰女嚇到茶飯不思 香港網友笑言︰要召喚林超英
香港天文台前台長林超英出名節電，天時暑熱都不開冷氣，曾因電費單應繳金額低至負7元，震驚全港各界。泰國一名女子同樣震驚，但她驚訝的是收到一張高達1,100萬泰銖（約1032萬新台幣）的電費單，超出過往平均4萬泰銖（約8,700港元）電費，令她茶飯不思。幸好經查問後揭發是電力公司搞錯，該期電費應是46,878.2泰銖（約1.02萬港元），不少泰國網友看過電費單也笑言，「如何用電才能要支付1,100萬泰銖電費？」、「家中開工廠？」、「電力公司寄單時不會覺得奇怪嗎？」。事件傳到香港，有網友笑言，「電費本身真高，請教下林超英啦」。
樓主在facebook群組「我們是消費者」圖文並茂表示，她平日所交的電費平均為4萬泰銖（約8,700港元），但最新一期電費單價錢卻高到令她大吃一驚，顯示她需要繳交11,780,004.62泰銖（約258萬港元）。她致電客戶服務中心查詢，但一時沒有結果，嚇到她「食不安、坐不安」，甚至因而失眠。幸好最後電力公司發現「擺烏龍」，更正指該期電費實為46,878.2泰銖（約1.02萬港元）。
泰國網友看到電費單笑言，「如何用電才能要支付1,100萬泰銖電費？」、「家中開工廠？」、「電力公司寄單時不會覺得奇怪嗎？」、「熱到日日開冷氣都不會這麼高電費」。事件傳到香港，有網友笑言「這麼高電費嚇親林超英」、「電費本身都高，請教下林超英啦」、「負7元先得人驚」。
（綜合）
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文章授權轉載自《香港01》
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