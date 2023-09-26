｢挖呀挖｣美女老師直播帶貨月銷售額1000萬新台幣 惹網友兩極評論

「直播帶貨」是所有大陸網紅的歸宿？憑藉兒歌《挖呀挖呀挖》爆火一時的黃老師，近日被網友發現開啟直播帶貨，5場直播銷售額高達100萬至250萬元人民幣(約400萬至1000萬新台幣)，事件引發兩極評論。

「在什麼樣的花園裏面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花。」今年五一假期，湖北武漢一名黃姓幼稚園教師，憑藉甜美長相以及教唱洗腦兒歌《挖呀挖呀挖》，在網路爆紅，其短影片帳號更增加逾400萬粉絲。

然而人紅是非多，其後就有傳言稱，黃老師爆紅後就已辭職，開啟做起直播，靠直播帶貨和打賞獲取不菲的收入。黃老師工作的幼稚園就回應指，黃老師沒有辭職；其本人亦公開回應，稱接下來的日子，想用音樂治癒更多的人。

不過，據報導，黃老師最終還是走上了直播帶貨之路。她近30天內共開播5場，場均觀看人次582.3萬，最高觀看人次814.8萬，直播銷售額100萬-250萬元人民幣。

她近7天內共開播2場，場均觀看人次592.5萬，最高觀看人次598萬，直播銷售額25萬-50萬元人民幣。結合相關資料看，她帶貨的品類包括日用百貨、食品飲料、母嬰用品、美妝保養等。粉絲量方面，在5月5日的時候，黃老師的粉絲就已經達到了500萬，現時已經接近800萬。

相關話題周二（26日）登上微博熱搜榜，引發兩極評論。有網友認為黃老師帶貨是憑自己的能力賺錢，沒什麼不對；亦有網友表示，黃老師身為教育工作者，不該過度看重金錢，走上直播帶貨是忘了初心。

有更多網友留言表示，「宇宙的盡頭是直播帶貨」、「有沒有一種可能，她本來就是網紅炒作的呢」、「人家自己發視頻火了，為什麼不能帶貨呢」、「社會導向就這樣吧，他一輩子的工資可能就直播一場的收入，是我我也帶貨啊。她有這種機會的」、「她可以不當老師，當網紅沒有錯。但以老師的名頭來賺錢真的非常下頭，至少把自己跟教育產業撇清關係，最起碼，先改個新的網名」。

延伸閱讀：

憑兒歌《挖呀挖》狂吸粉700萬 「甜美幼師」黃老師兒童節送祝福

全日本最貴髮型師是中國人！曾奪世界第一「剪+染」38萬效果驚人

文章授權轉載自《香港01》