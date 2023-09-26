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驚！女子患鼻竇炎多年難戒1個壞習慣 致鼻內長10多團真菌

香港01／ 撰文：夏洛特
四川成都闞女士慣用手指摳鼻，導致鼻竇炎，後來更發展成蝶竇真菌感染，最終需移除鼻中多個真菌團。（「白鹿視頻」微博影片截圖）
四川成都闞女士慣用手指摳鼻，導致鼻竇炎，後來更發展成蝶竇真菌感染，最終需移除鼻中多個真菌團。（「白鹿視頻」微博影片截圖）

小小壞習慣可能引起大問題！中國1名女子素來喜歡用手指摳鼻孔，患有鼻竇炎多年的她日前鼻炎發作，加上頭痛、臉部腫脹加重，前往醫院求診時被告知要立即做手術。原來摳鼻這個壞習慣使她蝶竇受真菌感染，醫生最終幫她移除鼻中10多個真菌團。術後，女子住了8天醫院才出院，且要面對漫長的恢復期。

根據《白鹿視頻》報導，四川成都39歲闞女士素有用手指摳鼻的習慣，據她所言，自覺「很有癮的」。約6、7年前，她就被診斷患上鼻竇炎。當年檢查時，闞女士已被醫生告知蝶竇有陰影，但她「沒有勇氣做手術」，故一直拖著不管，也始終沒有戒掉摳鼻的壞習慣。

多年來，闞女士的鼻竇炎纏綿不癒，加上不時頭痛，今年起情況更是加劇，有時早上睡醒整張臉都腫了。她於9月7日入院檢查，醫生檢查後便表示她的情況要馬上做手術。原來醫生發現闞女士鼻中右蝶竇出現大量黃白色真菌分泌物，經送檢確定為真菌團塊，而形態符合曲霉菌。

闞女士透露，醫生透過手術從她的蝶竇裏取出10多個真菌團，術後又在她鼻中塞滿棉花球，所以住院期間她一直只能用嘴呼吸，有時晚上睡覺慣性合上嘴巴，結果把自己憋醒。闞女士於15日出院，但醫生告知她恢復期很漫長，並提醒她要避免再用手摳鼻。事後，她將經歷分享到網上，並提醒網友不要用手挖鼻孔，否則可能如她這般受真菌感染。

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文章授權轉載自《香港01》

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