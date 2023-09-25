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杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

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影／數位煙火？杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網友趕到煙火現場，才發現原來全是CG(數位合成)。圖片來源／翻攝自推特（X）
大陸網友趕到煙火現場，才發現原來全是CG(數位合成)。圖片來源／翻攝自推特（X）

杭州亞運正如火如荼地進行中，各國好手齊聚一堂共襄盛舉。23日晚間的開幕典禮，官方宣傳將施放開幕煙火，然而有民眾趕到現場，才發現原來煙火「全是假的」，眾人狂笑不已。

推特（X）用戶「李老師不是你老師」日前轉發一則抖音影片，影片中民眾拍攝手機直播畫面裡盛大的煙火，再對比現場完全沒有煙火、一片安靜的場面，讓眾人全笑瘋。

9月23日晚，有杭州市民前往亞運會體育館對岸，想要觀賞開幕式煙火。結果到了現場，才發現只有手機裡的直播畫面有煙火，實際上根本沒有煙火秀，一片空蕩蕩。

網友們戲稱此煙火為「電子煙」，不過有人透露，先前主辦單位有出面解釋是為了「綠色環保」，才會採用數位特效的方式呈現煙火表演。

貼文也吸引許多網友留言，許多人批評官方操作，「就不該裝逼」、「既然沒放，就不要在轉播裡加料騙全世界」、「這也造假，和春晚一樣假」、「說到底，虛榮心作祟」、「缺錢了，經濟不好」。也有人質疑，「投入3000億的杭州亞運會，煙花(預算)都剩了，有多少錢進了官員的口袋，有人知道嗎？」

但也有人認為「AI煙火」既高科技又環保，「我倒舉雙手贊成這種『造假』，既省錢，又環保」、「很環保啊，讓螢幕前的觀眾感受到亞運盛況的氛圍就好」、「不錯啊！這樣降低及出錯率，變可控的模式」。

煙火秀 2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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