遼寧官員幫兒一個月辦三次婚禮 狂收290萬元禮金遭開除

結婚禮金本是用來祝福新人，卻有人在此動歪腦筋。日前，陸媒「九派新聞」報導，大陸遼寧省有一官員替兒子在一個月內舉辦三次婚禮，違規收取66萬元人民幣的禮金（約新台幣290萬元），並經常利用職務非法提供他人幫助，受賄167萬元人民幣（約新台幣735萬元）。

陸媒指出，遼寧省錦州一名局長被舉報違規舉辦婚禮、收禮金與禮品。報導稱，該名局長幫兒子在一個月內舉辦三次婚禮，利用婚宴多次收取管理及服務對象所送的禮品與禮金，共66萬多元人民幣。

除了多次透過兒子婚禮收取違規禮金，報導指出，該局長經常利用職務之便，為他人在工程競標時提供幫助，至今已非法收賄167萬元人民幣。目前，該違法局長已被開除公職與黨籍，並被移送至檢察機關依法審查起訴。

新聞一出便引起熱議，許多網友笑稱，該名官員搞不好正計畫舉辦各種宴會，「三次才收了66萬？回本了嗎？」、「要是沒抓，是不是還有滿月宴、百日宴、長牙宴、周歲宴…」、「三次婚禮，最辛苦的是新娘啊」、「他明明可以搶的，但還是創造了一個讓你送的機會…」、「是訂婚、結婚、離婚嗎？」

但也有網友表示，自己常見家鄉有人舉辦二至三次的婚禮，不解局長為何被抓，「我們這有人辦兩次的，男方家那邊一次，女方家這一次」、「辦三場婚宴不是正常嗎？我們這普通人家都要辦三四場婚宴，彩禮也就2、30萬，大戶人家收個5、60萬正常啊」、「外地辦一場，男方辦一場，女方辦一場」。對此，有網友解釋，大陸為嚴禁公職人員挪用公款舉辦婚禮，規定婚宴一般不得超過200人（20桌），「公務員規定婚禮不能超過20桌，所以都是分開辦的，不同人參加」、「我們這邊公務員敏感的，去參加婚禮都不寫名字」。