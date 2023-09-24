點屎成金！西安企業招捐糞志願者：月入26k 嚴苛條件合格率僅10%

「捐獻糞便，日入3位數，月入6千人民幣（約新台幣26435元）多！」近日，大陸西安菌佑醫療科技發展有限公司聯合西安交通大學一附院推出的「糞便菌群志願者招募」通知引發社會關注。

據了解，捐贈糞便一次補貼100～300元人民幣（約新台幣440元～1321元）不等，且捐贈次數不受限制，每月最多可捐獻22次。換算下來，通過糞便捐贈每月可收到約6600元人民幣（約新台幣29078元）的補助津貼，但該計畫有相當多特殊條件限制，合格率僅有10%左右。

陸媒稱，計畫內部工作人員說明，前往諮詢和報名捐贈的人十分踴躍，但實際通過體檢篩選合格的捐贈者並不多。工作人員指出，近期有刺青、打耳洞或做醫美項目、服用抗生素，甚至有心理疾病者，往往都很難通過篩選，使最後實際通過率僅有10%左右。

根據招募公告，捐獻者須為18歲至30歲的健康成年人，沒有學歷與性別限制，但仍以在校大一、大二學生為優先。此外，捐獻者的BMI值要介於18.5～23.9，而且不能有既往病史，不熬夜、抽菸、喝酒，要有運動習慣，三餐規律、排便正常等。

志願者除了要通過體檢，還需要接受面談，面談內容主要是了解其近期的心理健康狀況，並詢問既往病史或家族遺傳等。由於通過篩選的健康糞便菌群，未來將服務於憂鬱症患者的治療，因此這項檢查格外重要。

工作人員也透露「不合規」標準的評判原因，比如在3個月內有打耳洞或進行刺青者，那麼體內就有可能存在感染的風險，因此不建議此類人群近期做糞便捐獻。

而符合資格的糞便捐獻者，會有1次價值2000元人民幣（約新台幣8811元）的免費體檢，以及全年健康指導。每次捐贈還提供100元人民幣（約新台幣440元）的營養補貼和交通補貼，如果成為最佳捐獻者，還有額外獎勵和證書。若是長期捐獻者，每隔3個月需要重新進行體檢和篩查。

至於收集健康的人的糞便用意何在，復旦大學附屬中山醫院消化科回應，是為了進行糞便微生物移植（FMT），把健康的人糞便中的功能菌群，移植到患者腸道內，重新建立新的腸道菌群，實現腸道菌失調相關疾病的治療。過往的研究證實，對困難梭狀桿菌感染、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等有一定療效，甚至對肥胖、糖尿病、自閉症、腫瘤、憂鬱症等領域的治療也有所突破。

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文章授權轉載自《香港01》