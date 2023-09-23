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當眾洩春光！陸女大生軍訓課熱舞「胸前彈出」 同學驚：露出來了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女大生在軍訓課上熱舞，因春光外洩而引發討論。圖／取自社群平台X
大陸一名女大生在軍訓課上熱舞，因春光外洩而引發討論。圖／取自社群平台X

課上到一半竟不慎春光外洩，還被同學當眾目睹！近日一段影片在網路上瘋傳，大陸一名女大生在上軍訓課時使勁熱舞，不料跳到一半上衣卻突然滑落，讓她在台上當眾走光，儘管多次整理衣服挽救，但「胸前卻多次彈出」。台下的同學們看到這幕也很是驚慌，還有人大喊「露出來了」，場面相當混亂。

大陸一所大學的軍訓課畫面在網路上瘋傳，一名大一的女學生在課堂上盡情熱舞，沒想到卻在過程中「春光外洩」，引發譁然。從影片可見，當時台上正播放著南韓歌手SOMI（全昭彌）的歌曲「DUMB DUMB」，女大生跟著音樂扭動身體，因動作幅度大、跳舞相當用力，讓上衣「崩不住」直接滑落，「左半球」直接在台上露出，被一覽無遺。

女大生雖多次在台上整理衣服，但上衣卻不斷往下滑，短短幾秒鐘的影片，胸前的雙峰便多次彈出，「春光」瘋狂在台上亮相。與驚險的畫面對比，該名女大生則是相當鎮定，就算走光仍跳完整首舞蹈，最後抓緊外套的拉鍊擋住胸前，完成整場表演後才下台。

台下的同學們看到這一幕都慌了，有男學生激動大喊「完了完了完了」、「露出來了」，還有人不斷飆髒話，一旁的女學生則不斷驚呼，也有人呼籲不要再錄影了。

影片在網路上掀起熱烈討論，有網友懷疑該女大生是大陸濰坊科技學院的學生，對此，濰坊科技學院也發文澄清，「經核查，影片中人員所穿軍訓服非我校軍訓服，影片人物也非本校人員，影片拍攝地點亦非本校，學校從未組織過此類活動，影片內容與我校毫無關係」，並稱已向公安機關報案，要求大家不要相信或流傳謠言。

大陸濰坊科技學院發文澄清。圖／取自微博
大陸濰坊科技學院發文澄清。圖／取自微博

大學生 軍訓

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