港男吃外賣車仔麵吃到異物原是條大蟲 驚嚇到爆粗口：要報食環來查

過往總有人笑問吃到什麼樣的蟲是最可怕，答案是半條，因為表示另外半條蟲已經吞下肚。1名港男經歷類似驚嚇事件，在網上大嘆在銅鑼灣1間車仔麵店買外賣，回家開餐到快要吃完時，「以為條通菜好多渣」，於是吐出來，形容當場「嚇X到X街」，懷疑青色異物是原條蜈蚣！換言之，即車仔麵是「蜈蚣湯底」，而原po稱托賴「無病無痛，（但）要報食環」。網友紛紛大呼恐怖，留言指「本想明天去吃，這家看到好驚，不敢再去」、「整件事好恐怖」、「太誇張，太離譜」，亦有人苦笑「蜈蚣補呀」、「落降頭」、「不緊要啦，蜈蚣都會拎嚟浸酒啦！無事嘅」。

不過，有網民發現有關相片約10天前已在食評網站出現，質疑原po是否事主，抑或偷圖再轉到facebook群組，圖公審食店，而群組其後已刪除有關貼文。

原po在facebook群組發出3張照片及留言，指本月22日在銅鑼灣光顧一間車仔麵店，購買牛腩墨魚頭粗麵外賣，隨後手持外賣回家，即將吃完時，「以為條通菜好多渣，喺個口攞返出，嚇X到X街」，見到一條懷疑煮到變青色的蜈蚣，即該碗車仔麵是「蜈蚣湯底」，怒批「成世人都未X食過」。

原po稱雖然打算前往急診室，但一來「無病無痛」，二來擔心等候時間過長，所以作罷，但照樣向食環署投訴。

原po稱「以為條通菜好多渣」，沒料到吐出原條蜈蚣。（網上圖片） 貼文引來多名網友留言，紛紛指出「本想明天去食，而家看到好驚，不敢再去」、「整件事好恐怖」、「太誇張，太離譜」、「好恐怖啊！食落質感不好？咩味？」，亦有人苦笑指「蜈蚣補呀」、「落降頭」、「不要緊啦，蜈蚣都會拿來浸酒啦！無事」、「應該是間野生湯底煲好耐，是深色，入味深」。

不過，有網友發現原po上傳的3張照片，早於9月13日已有人上傳到食評網站，當時沒有交代詳情，事隔約10天後被上傳到fb群組，質疑原po是事主，抑或是有人偷圖轉貼，對事件存疑。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

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文章授權轉載自《香港01》