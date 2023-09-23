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外賣5串串燒1064元！小紅書女呻離譜 燒茄子336元嚇壞網友：吃不起

香港01／ 撰文：夏洛特
該大陸女生在小紅書表示，早前透過外賣平台在香港叫了5串串燒，費用為266元(約1064台幣)。（@IVVVVVVVVY／小紅書）
該大陸女生在小紅書表示，早前透過外賣平台在香港叫了5串串燒，費用為266元(約1064台幣)。（@IVVVVVVVVY／小紅書）

香港雖有美食天堂之譽，但在租金食材成本高企下，有時價格高昂得令人驚訝。日前有大陸女生在小紅書分享在香港吃串燒的體驗，她透過外賣平台叫了5份串燒，費用為266元(約1064台幣)。她原以為這個價格是如同大陸以「1把」為單位計算的價錢，亦即1份有5至10串，沒想到竟然是每串計算，份量少得令她相當震驚，「還以為價格是1手的價，結果是1串的價格」。網友看到原po上傳的照片，紛紛被串燒的份量和價錢嚇著，其中包括燒茄子要84元(約336台幣)，大嘆：「吃不起！」

當中最貴的「蒜蓉燒大大茄子」要價84元(約336台幣)，卻只有1個茄子。（@IVVVVVVVVY／小紅書）
當中最貴的「蒜蓉燒大大茄子」要價84元(約336台幣)，卻只有1個茄子。（@IVVVVVVVVY／小紅書）
該名身處香港的女網友在小紅書以「香港燒烤 真有你的😅」為題發貼，表示早前看社交平台抖音上有不少用戶分享淄博燒烤影片，頓覺「饞的不行」，於是她就用外賣平台叫了5份串燒，包括蒜蓉燒大大茄子、燒特色土豆片、燒肥牛金針菇卷、燒絕味雞軟骨和燒脆香雞皮，共計266元(約1064台幣)。

她原以為價格是以「1手」計算，亦即大陸稱呼的「1把」，約5至10串，沒想到價錢是以每串計算，「5串東西266元(約1064台幣)，真有你的」。當中最貴的「蒜蓉燒大大茄子」要價84元(約336台幣)，也只有1個茄子，令她大為震驚，「就我圖裡的那1份茄子」。不過她也表示，食物味道其實不錯，「就是價格真的離譜」。

貼文引起網友熱議，不少大陸網友都高呼「震驚」，「茄子$84？？？？？一個茄子嗎？」、「金茄子吧」、「真的吃不起」、「那些說不貴，說原PO的人都是人均何超蓮嗎！這價格就是天王老子來了也貴！」。也有人表示，「被外賣收額外費用了，要是近的話還是自己去店裏買吧。會貴但不用這麼貴」、「吃燒烤得來深圳，200多（元）可以吃到撐了」。

（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》

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