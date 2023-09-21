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台人都喜歡吃辣條？陸生來台發現不一樣 她列9項「假生活資訊」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為西門町商圈。本報資料照
圖為西門町商圈。本報資料照

兩岸交換生再次啟動後，一名陸籍女交換生來台，發現自己蒐集到的一些資訊不是真的或是已經有出入，於是更新自己發現的新資訊向其他交換生分享，列舉出9項「假生活資訊」。

該陸生於小紅書發文，感謝每期交換生給大家的生活建議，但因為交換生停了很久，讓有些資訊太舊了，她列出來台前看到的9項「假生活資訊」以及個人「踩的坑」。

1.台灣朋友都很喜歡辣條

據某學伴說不是，很多人都不喜歡。

2.台灣買不到熟悉的衛生棉

不是，今天在超市看到了蘇菲還有護舒寶液體還有拉拉褲等等，只是可能翻譯的名字不一樣，但一定能認出來包裝。

3.兩岸審美不一樣來了要重新買衣服

沒有，看著大家都挺一樣的，兩岸都要嘛日系要嘛韓系要嘛辣妹，而且經常逛的連鎖品牌這邊都有，款式應該也差不多吧，太久沒逛街了這點我不確定（所以我從大陸重新收集了我的衣服）。

4.台灣買不到洗臉巾

有，藥妝店、蝦皮看看。

5.蝦皮不好用

部分認證。

6.台灣的衛生紙不好用

部分認證，有些衛生紙真的薄到不行，無法理解出廠了賣想賣給誰，但是可以去留意牌子，買寫了「厚」的。

7.台灣的食物太清淡太甜

我的重慶、新疆朋友在某街邊小店認證，還蠻辣的，像加了辣椒精的辣，現在的狀況是我現在的室友們很多還不習慣，覺得太甜太淡。

8.物價高

沒有啊，跟上海一樣啊（來自平時就花2.5:1滬幣，被滬幣PUA慘的窮鬼）。

9.要自備床簾

這裡主要是我自己的坑。

台灣網友對辣條很有感，「辣條真的超臭！不能接受」、「以前高中班上流行過一段時間」，其他人則說「（衛生紙）薄的可能是容易分解吧，好沖馬桶」、「作為泉州人我覺得東西超好吃」。

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