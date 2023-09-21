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大翻車！他海邊公主抱下秒失手 女友「倒頭栽」慘摔、手機沉大海

香港01／ 撰文：謝茜嘉
（示意圖／Ingimage）
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公主抱變公主摔！近日大陸流傳1段影片，廣東有對情侶於海邊約會，男生趁女友專注看手機時，偷偷從後欲公主抱對方，盼製造浪漫小情趣，沒料到男生失手把女友「倒豎蔥」後，再雙雙摔倒在地，女友左邊身被海水沾濕，手機還掉在海中不見。影片引來網友爆笑，大呼男生一定難哄回女友，「女友要變臉了，很好的報廢一個手機，還摔了一跤衣服頭髮都濕了，不作不會死，還要光腳回家，代入想想真的很氣了」。

近日大陸流傳1段影片，廣東有對情侶於海邊約會，男生趁女友專注看手機時，偷偷從後欲公主抱對方。（網上影片截圖）
近日大陸流傳1段影片，廣東有對情侶於海邊約會，男生趁女友專注看手機時，偷偷從後欲公主抱對方。（網上影片截圖）

有網友於小紅書分享該段11秒影片，影片顯示事件於9月12日在廣東發生，當時一對年輕情侶站在沙灘近海水位置，穿黑色短褲裙的女友專注看著手機，男生趁女友不為意時，從後抱起，欲在海邊上演一幕浪漫公主抱。

沒料到男生用力過猛和沒抱，女友整個人轉了一圈「倒豎蔥」起來，男生趕緊抱著女友右大腿嘗試挽回場面，但女友最終仍重摔在海水上，左邊身體完全被海水沾濕。

緊握女友右手的男生也跟著向前摔倒，不過男生在緊急關頭伸出雙手撐著沙面，身體沒被海水沾濕。男生心知不秒，趕緊稍稍扶起狼狽的女友，不過女友手機已掉進海中「消失」，並可見到她面無表情地翻身張望，影片就此完結。

影片引來網友無奈笑言，「你說他走吧，公主抱都抱不好，你說他不行吧，公主抱他能給你打個轉」、「那個女孩那麼瘦還抱不起」、「物理沒學好，重心在哪都不知道」、「抱不動就別抱」。

甚至有男網友指出男生平日欠缺肌力訓練，「我90斤的時候，公主抱隨便就抱起一個120斤的女的！他這是屬於欠體育訓練」。有網友則認為不全怪男生，「女的沒配合，一般公主抱，女的會摟著男人的脖子上，男的脖力能吃上勁兒，分擔一部份右手的壓力。PS：要摔也一起摔」。

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文章授權轉載自《香港01》

女友 廣東 情侶 約會

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