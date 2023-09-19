快訊

梁靜茹巡演開唱怎麼了？ 網看現場影片震驚：太慘

外賣速食餐盒全打開一半...街坊稱送餐員公園偷吃 港女投訴不滿平台拒退款

香港01／ 撰文：安祖娜
港女點的食物中，薯條及薯角明顯未有裝滿，兩杯熱飲亦只盛至紙杯三分二滿。（fb圖片）
港女點的食物中，薯條及薯角明顯未有裝滿，兩杯熱飲亦只盛至紙杯三分二滿。（fb圖片）

外賣平台盛行，令人足不出戶就可享美食，但餐點質素有時就難以預料。有港女於facebook發文，指周一（9月18日）中午經網上平台訂外賣速食，餐點送抵後，她發現食物份量少了三分一至一半。後來有街坊通知港女，指在屋苑樓下公園見到2名送餐員曾偷吃速食，其後將餐點包好再上門送餐，更拍下相片作為證據。港女於是向外賣平台投訴，但平台拒絕退款，更直接結束對話，令她非常不滿。《香港01》正向相關外賣平台查詢。

該港女於facebook分享叫外賣不快經歷，指周一（18日）中午點了外賣速食，餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送餐員在屋苑樓下公園偷吃速食，「同我說看見兩個外賣員在樓下吃M速食，吃完之後pack返好，再送去我住屋苑青衣海欣花園送餐，他有在遠處拍到外賣員偷吃的照片」。

餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送餐員在屋苑樓下公園偷吃。（fb圖片）
餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送餐員在屋苑樓下公園偷吃。（fb圖片）

港女指，由於有工作要處理，街坊上門時她仍未進吃外賣速食，後來她打開餐點查看，「果然見到薯條少一半，冷飲都少三分一左右」。從她上傳的相片可見，街坊拍到有外賣員坐在公園椅子，似是在收拾包裝食物紙袋，而她點的食物中，薯條及薯角明顯未有裝滿，兩杯熱飲亦只盛至紙杯三分二滿。

她於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。客服了解詳情後，表明公司「不容忍此類行為」，稱會報告事件並進一步採取行動，又建議她為涉事送餐員留下評分，不過指暫時「未能為該案件作出其他跟進行動」。

相關回覆令港女不滿，怒斥「你覺得合理嗎？」，指控涉事送餐員令她「成餐食不到」，而平台在「人證物證」俱全情況下亦拒絕退款，「一句道歉就完，我都未要求你賠償我精神損失，只是要退款，你竟然講得出未能跟進？」。然而客服僅回答指她的意見已被記錄於系統內，其後更直接結束對話。

她未有交代外賣平台其後有否作跟進或退款，但在貼文感謝好心通知她的街坊，直言「如果不是你幫忙，我應該會如往常食這個餐點，問了好多個group都問不到你，希望你可以見到這個post，真是感謝你」。

港女於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。（fb圖片）
港女於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。（fb圖片）

貼文引來網友討論，有人批評送餐員行為過分，「有這麼窮嗎，穿住工衣還要吃別人訂的餐」、「幫你試毒，不收你錢算好了」、「員工福利？」。亦有人建議港女直接報警，「你要做的事是報警，而不是投訴，這個CS（客服）都無用，有打過交道都知道」。

延伸閱讀：

foodpanda外賣有屎？港女貼出照片 稱投訴未獲告知外賣員工編號

外賣魚蛋麵膠兜藏收據浸至濕透 店員1句激嬲食客餐廳咁回應

文章授權轉載自《香港01》

外賣員 客服 薯條

相關新聞

外賣速食餐盒全打開一半...街坊稱送餐員公園偷吃 港女投訴不滿平台拒退款

外賣平台盛行，令人足不出戶就可享美食，但餐點質素有時就難以預料。有港女於facebook發文，指周一（9月18日）中午經網上平台訂外賣速食，餐點送抵後，她發現食物份量少了三分一至一半。後來有街坊通知港

假結婚？出價40萬邀港男做「掛牌夫妻」 大陸女自稱來港為1目的

結婚竟是場交易？有港男在小紅書發帖稱，收到陌生大陸女子傳訊，對方表示想以假結婚方式取得香港身份證，並許諾事成後給予10萬元報酬。女子又透露冒險犯法假結婚目的是為了來港申請讀碩士，而港男最終拒絕。根據香

笨賊勤挖「700斤」芋頭遭逮 農民笑稱：省了不少勁

受害者成最後贏家！大陸山東省日前發生令人啼笑皆非的盜竊案，兩名男子因急需錢，專門買了輛箱型車到農地偷挖芋頭，未料有次凌晨犯案時，被夜巡警察發現，當場被捕。兩男一夜間挖了700斤（約350公斤）芋頭，本打算挖多點一次賣掉，還多次選品種較佳的芋頭。農戶得知後，笑稱有人免費代挖，屆時還能直接賣出去，「芋頭免費給挖完了，省了不少勁」。

7歲男童偷帶啤酒到校 同學全醉倒母怒：打斷衣架還不解氣

大陸福建省廈門市有女網友日前拍片分享兒子罰站的畫面，更表示「衣架打斷一根，還不解氣」，原來年僅7歲的兒子偷帶2瓶果味啤酒去學校，更與同學們分享，害大家紛紛喝醉，趴在桌上睡覺。

27歲男子臥推遭槓鈴鎖喉致死 曾當過4年健身教練

大陸網上近日瘋傳，武漢一名男子近日獨自在健身房做臥推，因重量超過負荷，導致失手後槓鈴直接掉落鎖喉致死。江蘇揚子晚報指出，...

惡人先告狀？女搭高鐵拒換座位「遭圍毆」 3人還騙乘務員：我們沒動手

近日，在太原南到天津西的G2610高鐵上，一名23歲女子拒絕其他乘客調換座位要求，對方一家三口竟多次敲打其座椅，女子提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦