外賣速食餐盒全打開一半...街坊稱送餐員公園偷吃 港女投訴不滿平台拒退款

外賣平台盛行，令人足不出戶就可享美食，但餐點質素有時就難以預料。有港女於facebook發文，指周一（9月18日）中午經網上平台訂外賣速食，餐點送抵後，她發現食物份量少了三分一至一半。後來有街坊通知港女，指在屋苑樓下公園見到2名送餐員曾偷吃速食，其後將餐點包好再上門送餐，更拍下相片作為證據。港女於是向外賣平台投訴，但平台拒絕退款，更直接結束對話，令她非常不滿。《香港01》正向相關外賣平台查詢。

該港女於facebook分享叫外賣不快經歷，指周一（18日）中午點了外賣速食，餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送餐員在屋苑樓下公園偷吃速食，「同我說看見兩個外賣員在樓下吃M速食，吃完之後pack返好，再送去我住屋苑青衣海欣花園送餐，他有在遠處拍到外賣員偷吃的照片」。

餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送餐員在屋苑樓下公園偷吃。（fb圖片）

港女指，由於有工作要處理，街坊上門時她仍未進吃外賣速食，後來她打開餐點查看，「果然見到薯條少一半，冷飲都少三分一左右」。從她上傳的相片可見，街坊拍到有外賣員坐在公園椅子，似是在收拾包裝食物紙袋，而她點的食物中，薯條及薯角明顯未有裝滿，兩杯熱飲亦只盛至紙杯三分二滿。

她於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。客服了解詳情後，表明公司「不容忍此類行為」，稱會報告事件並進一步採取行動，又建議她為涉事送餐員留下評分，不過指暫時「未能為該案件作出其他跟進行動」。

相關回覆令港女不滿，怒斥「你覺得合理嗎？」，指控涉事送餐員令她「成餐食不到」，而平台在「人證物證」俱全情況下亦拒絕退款，「一句道歉就完，我都未要求你賠償我精神損失，只是要退款，你竟然講得出未能跟進？」。然而客服僅回答指她的意見已被記錄於系統內，其後更直接結束對話。

她未有交代外賣平台其後有否作跟進或退款，但在貼文感謝好心通知她的街坊，直言「如果不是你幫忙，我應該會如往常食這個餐點，問了好多個group都問不到你，希望你可以見到這個post，真是感謝你」。

港女於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。（fb圖片）

貼文引來網友討論，有人批評送餐員行為過分，「有這麼窮嗎，穿住工衣還要吃別人訂的餐」、「幫你試毒，不收你錢算好了」、「員工福利？」。亦有人建議港女直接報警，「你要做的事是報警，而不是投訴，這個CS（客服）都無用，有打過交道都知道」。

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文章授權轉載自《香港01》