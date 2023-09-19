假結婚？出價40萬邀港男做「掛牌夫妻」 大陸女自稱來港為1目的

結婚竟是場交易？有港男在小紅書發帖稱，收到陌生大陸女子傳訊，對方表示想以假結婚方式取得香港身份證，並許諾事成後給予10萬元報酬。女子又透露冒險犯法假結婚目的是為了來港申請讀碩士，而港男最終拒絕。根據香港入境處資料所示，假結婚是違法行為，處方一直嚴厲打擊相關犯法活動，並呼籲市民勿以身犯險，及小心墮入假結婚集團圈套。

該港男日前在小紅書以「人生第一次有人問我假結婚」為題發帖，並上傳2張對話截圖為證，表示收到陌生大陸女子傳訊欲與他假結婚。對方單刀直入問「有某（無）興趣做掛牌夫妻，4年後離婚」，並表示可以支付40萬元新台幣佣金作報酬。港男回覆稱有興趣後，對方就補充指是要領結婚證形式。

港男對她要來港假結婚的原因感到好奇，詢問下對方回應是因為想取得香港身份證以便來港讀書，「因為我讀不到HK（香港）的碩士」、「我在這邊是high d（意指高級文憑）」，而港男就提醒她假結婚屬違法行為，「被查到假結婚好嚴重，你懂？」，最終沒有答應交易。

港男又在貼文表示，對方為了取得香港身份證鋌而走險犯法並非明智之舉，又直言40萬元酬金並不吸引，「香港人基層1年都賺至少十幾廿萬啦姐姐，不明白香港身份證這麼有吸引」。

貼文引起網民熱議，不少人稱遇過同類情況，「我也遇到過，未到談價格階段。原來這麽低」、「而家都有好多人假結婚過香港」、「我澳門人，前一陣子有人問，都是40萬」、「我聽過更離譜的，40萬還要分期」。亦有人指出需要身份證讀碩士的理由有點牽強，更懷疑其真實原因。

根據政府網頁所示，入境事務處一直致力打擊透過假結婚騙取香港居留的非法活動，呼籲市民切勿以身試法，及提醒市民於網上求職或交友時提高警覺，以免墮入假結婚集團陷阱。另據現行法例，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣60萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪；如為達成婚姻或取得結婚證明書或許可證，明知而故意地作出虛假誓言、作出或簽署虛假聲明亦屬違法，定罪最高可被判處監禁7年及罰款。

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文章授權轉載自《香港01》