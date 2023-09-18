笨賊勤挖「700斤」芋頭遭逮 農民笑稱：省了不少勁

受害者成最後贏家！大陸山東省日前發生令人啼笑皆非的盜竊案，兩名男子因急需錢，專門買了輛箱型車到農地偷挖芋頭，未料有次凌晨犯案時，被夜巡警察發現，當場被捕。兩男一夜間挖了700斤（約350公斤）芋頭，本打算挖多點一次賣掉，還多次選品種較佳的芋頭。農戶得知後，笑稱有人免費代挖，屆時還能直接賣出去，「芋頭免費給挖完了，省了不少勁」。

陸媒報導，大陸山東臨沂市近日發生爆笑盜竊案。8月30日淩晨，兩名男子在農地偷芋頭，竟一夜間挖出700斤（約350公斤）。夜間巡邏的警員發現有可疑車輛在農田附近徘徊，上前盤問車上兩人，卻都回答的支支吾吾，經調查發現他們原來已多次盜竊芋頭。

涉事的張男和許男供稱因為手頭緊急需錢，打起農地內大量芋頭的主意，還專門買了一輛箱型車犯案。而且兩人並非什麼芋頭都偷，此前已在這山頭多次踩點，只為選品種較好的芋頭。兩人本來想挖多點，囤多點後再拿去賣，沒想到中途被捕，最終「全部清空」。

警方和農民大讚兩賊「勤奮」，而被偷的芋頭全部交還給農民。「受害」農戶則笑得開懷，說那些芋頭值不了多少錢，自己辛苦種完都未有空閒挖。農民表示，現在不只能安心睡，芋頭還有人免費幫忙挖，自己不用費力氣，就能直接賣出去，「省了不少勁」。

目前兩名芋頭大盜正被刑事拘留。據《中華人民共和國刑法》第264條，盜竊公私財物，數額較大的或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。數額巨大刑責更高，警方提醒雖然農產品單價不高，但符合追訴標準一樣會控以盜竊罪追究刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》