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7歲男童偷帶啤酒到校 同學全醉倒母怒：打斷衣架還不解氣
大陸福建省廈門市有女網友日前拍片分享兒子罰站的畫面，更表示「衣架打斷一根，還不解氣」，原來年僅7歲的兒子偷帶2瓶果味啤酒去學校，更與同學們分享，害大家紛紛喝醉，趴在桌上睡覺。
大陸福建省廈門市有女網友日前拍片分享兒子罰站的畫面，她表示，今年剛讀一年級的兒子，最近偷偷帶了2瓶果味啤酒去學校，更與同學們分享。老師上課時發現不少學生趴在課桌上睡覺，一問之下才知道是喝醉，「很多同學都說了，是我家孩子給他們喝了什麼，老師打開一看原來是啤酒」。
由於只喝了少量啤酒，同學們之後都陸續甦醒，「當時只開了一瓶，他們每個人只倒了一點點喝」。女網友事後向其他家長道歉，並嚴肅教育和引導兒子，直言「衣架打斷一根，還不解氣」。
新聞一出，網友笑稱「他是一個懂得分享的快樂少年」、「主打一個有福同享」、「還好沒有酒精過敏的同學」，但不少人覺得好笑之餘，也提醒家長要好好教育，「孩子的模仿能力強，八成是家長在家喝啤酒，孩子也想感受下」、「真的是要做好引導」、「要從小潛移默化地講道理」。
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文章授權轉載自《香港01》
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