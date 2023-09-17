醒來發現醫生下班了！ 陸男麻醉躺手術台竟被丟包

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聯合新聞網／ 綜合報導
大陸山東有一男子做手術，卻在打完局部麻醉後，被醫生忘記，將他獨自留在手術台。圖／擷自《新浪新聞》
大陸山東有一男子做手術，卻在打完局部麻醉後，被醫生忘記，將他獨自留在手術台。圖／擷自《新浪新聞》

近日，大陸山東濟南市驚傳一起誇張的醫療事故。根據《新浪新聞》報導，有一名男子在濟南市第三醫院做囊腫切除手術，打完局部麻醉後，醫生竟將男子忘在手術台，便徑直下班。新聞一出，引起網友熱烈討論。

《新浪新聞》指出，9月13日大陸山東濟南市驚傳一起醫療事故，報導稱，有名男子在濟南市第三醫院做囊腫切除手術，醫生在幫男子打完局部麻醉後，竟將病患遺忘在手術台，便自行下班。

報導表示，雖後續院方強調已內部通報，但男子仍不滿意處理結果，希望醫院可公開通報並書面道歉。目前該事件有待當地衛生健康委員會介入，報導也提及，15日詢問醫院相關科室的工作人員，對方回覆「不清楚此事」。

新聞一出，引起許多網友討論，紛紛認為該名醫生太不負責任，「真嚇人，萬一出事了算誰的？」、「真可怕，這種工作態度，醫院的制度真是堪憂」、「做事太疏忽啦，應該當面道歉」、「無語，現在的醫生這麽沒責任心嗎？」、「駭人聽聞，希望從嚴處理，這樣的醫生不配做醫生」。

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