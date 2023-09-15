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老婦穿65元鞋到銀行轉賬1314萬 職員憂受騙報警 揭驚人身份

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸1名八旬歲老婦穿着價值15人民幣（約65元台幣）的鞋子，到銀行轉賬300萬人民幣(約1314萬台幣)，但職員見金額巨大，擔心老婦被詐騙，於是報警。（網上圖片）
大陸1名八旬歲老婦穿着價值15人民幣（約65元台幣）的鞋子，到銀行轉賬300萬人民幣(約1314萬台幣)，但職員見金額巨大，擔心老婦被詐騙，於是報警。（網上圖片）

有錢人，不一定要穿金戴銀炫耀，也可以無私奉獻。大陸1名八旬歲老婦穿着價值15人民幣（約65元台幣）的鞋子，到銀行轉賬300萬人民幣(約1314萬台幣)，但職員見金額巨大，擔心老婦被詐騙，於是報警，沒想到揭開老婦驚人身份，原來她是大陸第一代女空降兵，而她想將畢生積蓄1,000萬人民幣（約4381萬元台幣），分2次全部捐給家鄉，明言「做人不能忘本呢，我之所以能夠長大，能去參軍，全都是靠家鄉父老鄉親們的幫助，不能夠忘記家鄉的一草一木啊！」，又拆解了她獲得1,000萬人民幣（約4381萬元台幣）之謎。

事件引來網民熱議，大讚老婦無私精神，「真有無私在人間」、「無欲無求是修為，他們做到了，致敬」、「這不比明星和網紅更值得讓人尊敬和喜歡多了」。

綜合大陸媒體報道，居於武漢黃陂的八旬老婦，打算分兩期向家鄉黑龍江省木蘭縣捐款1,000萬人民幣（約4381萬元台幣）。2018年9月，老婦就與老伴到當地銀行辦理首期300萬人民幣(約1314萬台幣)匯款手續，然而由於金額巨大，加上看到穿着價值15人民幣（約65元台幣）鞋子，配上軍綠色迷彩服的老婦，職員擔心老婦被騙去畢生積蓄，於是報警。

警員到場後，老婦強調她們沒有被騙，決定將畢生積蓄1,000萬人民幣（約4381萬元台幣），分兩次全部捐給家鄉，用於教育和公益事業，「都捐了，小時候我是靠吃父老鄉親的百家飯長大的，如今我們對生活都很滿足，一直也想為家鄉做些事情」。而警員詢問下，揭開了老婦2人驚人身份，老婦名叫馬旭，是大陸第一代女空降兵，參加過解放戰爭、抗美援朝戰爭，跳傘逾140次；其老伴叫顏學庸，2人都是部隊退休幹部。

最終馬旭於2018年9月及2019年4月，分兩期成巧向家鄉捐出畢生積蓄1,000萬人民幣（約4381萬元台幣），完成了心願，「做人不能忘本呢，我之所以能夠長大，能去參軍，全都是靠家鄉父老鄉親們的幫助，不能夠忘記家鄉的一草一木啊！」。

據報，馬旭2人生活相當節儉，住在磚瓦房，家中共有幾件破爛家具，共用1部十多年歷史的翻蓋手機，穿的鞋子也只價值15人民幣，到底如何擁有1,000萬人民幣（約4381萬元台幣）？原來2人年輕時一起埋首科研，結合跳傘經驗，發明了「充氣護踝」、「單兵高原供氧背心」，減輕士兵受傷機會，獲國家發明專利，目前這2款專利產品仍在部隊中廣泛使用；隨着科研工作愈來愈多，2人還申請到不少專利，部份已經轉讓獲利，加上節儉生活，最終儲了1,000萬人民幣（約4381萬元台幣）。

馬旭事蹟引來網民熱議，大讚無私奉獻，「真有無私在人間」、「被震撼到了」、「致敬，第一代女空降兵馬旭！」、「一對退役老戰士的情懷讓人淚目」、「無欲無求是修為，他們做到了，致敬」、「這不比明星和網紅更值得讓人尊敬和喜歡多了」、「致敬，希望捐款的錢能用到真正需要的地方」、「願你們健康長壽」。

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文章授權轉載自《香港01》

老婦 人民幣 戰爭 專利

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