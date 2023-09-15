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失戀打擊太大！癡情男賣黃金當街撒逾6.5萬現金 家人被迫收拾殘局

香港01／ 撰文：安祖娜
男子不堪失戀打擊，變賣黃金後，在金舖門外將所得的1.5萬元人民幣（約65,700元台幣）現鈔撒向天空。（微博影片截圖）
男子不堪失戀打擊，變賣黃金後，在金舖門外將所得的1.5萬元人民幣（約65,700元台幣）現鈔撒向天空。（微博影片截圖）

失戀打擊下，有人甘願放棄財富！大陸1名男子早前與女友分手，不堪失戀打擊的他竟變賣黃金，在金舖門外將所得的1.5萬元人民幣（約65,700元台幣）現鈔撒向天空。金舖老闆見狀即代為撿回鈔票，可是男子又再撒掉，最終男子家人趕至，以現金「贖回」黃金，才結束這場鬧劇。

男子當眾撒錢影片於大陸網絡瘋傳，事發周日（10日），地點為廣東惠州一金舖門外。身穿黑色衫褲的男子手持現金走出金舖，二話不說便將整疊共值1.5萬元人民幣鈔票撒向天空，鈔票隨即漫天飛舞，再緩緩落於地上，附近途人和正在擺賣攤販均被這幕嚇到，看得目瞪口呆，一時未能反應，男子則若無其事般打算離開。

金舖吳姓東主憶述事件時指，該男子過往曾於他的店舖買入黃金，由於近日失戀，未能承受沉重打擊，一時想不開便決定賣掉黃金，換回1.5萬元（約65,700元台幣）現金，只是他沒想到男子會「當場就把錢撒了」。

身穿黑色衫褲的男子手持現金走出金舖，二話不說便將整疊共值1.5萬元人民幣（約65,700元台幣）鈔票撒向天空。（微博影片截圖）
身穿黑色衫褲的男子手持現金走出金舖，二話不說便將整疊共值1.5萬元人民幣（約65,700元台幣）鈔票撒向天空。（微博影片截圖）

吳姓東主見狀，急急跑出店外為男子撿回現金，可是男子領回後不久又再撒掉，「幫他撿回來後，又拿到其他地方分給別人，結果沒人敢拿，接着再撒一次」。事件擾攘一輪，最終男子家人聞消息趕至，出面為他「贖回」黃金，才結束一輪鬧劇。

事件引起大陸網友討論，紛紛認為男子行為不智，「女朋友與他分手是對的，太缺少理智了」、「真是想不開，好歹女的把黃金還給你了，黃金多好，永遠不會背叛你」。亦有網民笑言「他好善良，他沒直接撒黃金，一定是怕砸傷路人」、「有本事到我這條街上來撒」。

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文章授權轉載自《香港01》

鈔票 分手 人民幣 家人 影片

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