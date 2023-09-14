男子為炫富燒百元人民幣點菸 開罰4萬元被網嘲：無知者無畏

據陸媒《九派新聞》報導，大陸湖北襄陽有男子為炫富，燒百元人民幣（約新台幣438元）點菸，並錄成影片發送到多人群組中，結果被舉報。警方依法對其處以警告，並處罰款人民幣1萬元（約新台幣43850元）。

報導表示，在相關影片中，該男子手拿一張紅色的百元人民紙幣（約新台幣438元），用打火機點燃，隨後用點燃的人民幣點菸。隨後，男子還將影片發送到400人的群組中，結果被舉報。

被公安拘捕後，男子表示自己此舉是為了炫富。該男子經常在群組中發佈使用高檔車、奢侈品等影片，以打造「高富帥」人設，他直言「就是想向別人炫耀一下，證明自己很富有」。

最終，該男子因故意損壞人民幣，被大陸人民警察依法處以警告，並處罰款1萬元（約新台幣43850元）。新聞底下，不少網友取笑男子的行為，「你說你燒美金多好，又能裝帥又不會被舉報」、「你以為他秀的是100塊，其實他秀的是1萬塊」、「這哪是在炫富，這分明是秀智商下限」、「無知者無畏」。

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文章授權轉載自《香港01》