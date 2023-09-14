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鑽石山餐廳師傅因「割X皮」暫停晚市 客人吃自己吧！網友爆笑揣測

香港01／ 撰文： 番茄妹
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

「東主有喜」就當然要休息一天，但有時東主有其他「特別」的事做也要稍作休息嘅！日前有網友於社交平臺上分享一張餐廳的告示，當中寫到因為師傅要去「割X皮」所以要暫停晚市，貼文一出即引起網友爆笑和揣測，「到底師傅是去割什麼皮」，「怎麼也祝你手術順利」。

日前，有網友於Facebook專頁「富山村，新利花園，宏景花園...」群組上發文分享一張由一間位於鑽石山的「牛角兒子冰室」，於門口所張貼的告示，當中寫到餐廳「因為師傅要去『割X皮』」，所以9月14日至9月20日要暫停晚市供應，「你們要吃自己了，9月21日晚上再見！」。

圖Facebook「富山村，新麗花園，宏景花園，嘉峰台，瓊山苑，瓊麗苑，帝峰豪苑，海港花園，瓊軒苑居民群組」
圖Facebook「富山村，新麗花園，宏景花園，嘉峰台，瓊山苑，瓊麗苑，帝峰豪苑，海港花園，瓊軒苑居民群組」

告示讓網友爆笑，而告示中師傅所要去「割X皮」更引起一眾網友揣測，有網友猜測師傅可能是去「割包皮」，但有網友則表示「可能是去割雙眼皮」，「師傅也未必是男人啊」，網友更搞笑指「師傅割肚皮，大家不要誤會，喜事喜事」。

有網友見此也表示，「現在全村人都知道師傅要割皮」，「師傅情何以堪」，「師傅鍋水洗都不清」，網友還發現餐廳只暫停「晚市」，早市和午市也並沒有包含在內，表示「早午市都還要上班，可憐」，「多啲抖抖了」，但無論怎樣都好都祝師傅「手術順利」。

雖然未知師傅是割甚麼皮，但網友談開割包皮，網上經常傳「割包皮更持久」，但有性事專家就指出，割包皮後龜頭露出，在長期與衣褲摩擦的情況下，會猶如「長繭」一般失去敏感度，進而導致持久的錯覺！

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文章授權轉載自《香港01》

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