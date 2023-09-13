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男友成全絕症朋友遺願「獻身幫她破處」 女友意外得知超崩潰

香港01／ 田中貴
圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為示意圖。圖片來源/ingimage

如果親友臨死前有遺願，相信都會想盡辦法為對方達成。外國有一名罹患絕症的女子感嘆自己從來沒有和異性發生關係，她一直心儀的男友人得悉事件後，願意滿足對方的遺願，最終女子病逝。男子以為可將秘密藏在心底，但其女友意外揭發事件，大感晴天霹靂，難以接受。網友得知事件紛紛留言指，「行為等同背叛，出軌總有藉口」、「分手吧」，亦有人建議「再想一下，可能他不想你擔心」。

原po在「Reddit討論區」表示，高中時已認識男友，約3年前開始戀愛，得知對方有一班好友，其中年紀最小的女友人一直暗戀原po男友，但男友對對方卻沒有感覺。該名女友人之前患上絕症，時日無多，眾人擔心不已，尤其是男友，「他從未經歷過親友死亡，所以精神狀態變得頗差」。原po指，男友的朋友們於2021年11月下旬左右，相約一起前往沙灘度假散心，過一個3日2夜假期，雖然他們有邀請原po，但她對沙灘沒有興趣，所以沒有同去。

在3日2夜假期中，原po男友得知女友人一直沒有和異性發生過關係，成為她內心遺憾，兩人半推半就發生了關係，一圓女友人心願。最終女友人於2022年3月過世，令原po男友情緒更加低落。

原po事後意外揭發事件，表示雙方以前也沒有出軌的「紀錄」，雖然男友並非處男，但原po和男友仍未發生過關係，得知事件後不知如何反應。

貼文引來不少人討論，有人認為男友「行為等同背叛，出軌總有藉口」，建議原po「分手吧」、「如果男友尊重原po，應該事先諮詢她，並非由原po自行發現」，但亦有人主張「再想一下，可能他不想你擔心」、「向朋友尋求意見」。

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文章授權轉載自《香港01》

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