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一百多萬差點不見！ 婆婆誤將媳首飾全丟垃圾場

香港01／ 李納德
大陸有一大媽誤將媳婦裝有首飾的塑膠袋丟棄。圖／擷自微博
大陸有一大媽誤將媳婦裝有首飾的塑膠袋丟棄。圖／擷自微博

順手丟個膠袋，裡面的東西值40萬？蘇州有大媽日前晚上出門丟垃圾，見門口位置有個小膠袋拿起順便扔，沒料到裡面原來是媳婦的鑽石首飾，總值逾40萬人民幣（約新台幣175萬）。家人到垃圾場翻找卻發現已關門，情急下只好報警求助，最終在數名警員陪同下，在炎熱的垃圾場內翻找約40分鐘，竟成功一件不漏找回首飾。大媽非常感激警員付出，但網友也好奇媳婦為何要將貴重東西包在塑膠袋並放在門口。

陸媒報導，近日晚上9點多，蘇州某小區居民王阿姨的媳婦發現放在門口的一袋飾物不見了，裡面包括一對鑽石耳環、戒指等，總值逾40萬人民幣（約新台幣175萬）。王阿姨得知後，嚇的表示「我剛才去扔垃圾扔掉了，我也急得走投無路了」。

報導說明，原來媳婦將暫時不用的首飾，用小塑膠袋包好暫時放在門口，讓王阿姨以為是垃圾便順手丟了，家人趕去找垃圾時，發現已經過了垃圾場的開放時間，整間垃圾場已關門，情急下選擇報警處理。

警方指當時垃圾場已關門，翻找外面的垃圾箱則未有發現；後來找物業管理員協助開門，發現場內垃圾很多，但要找的東西卻很小，翻垃圾時根本不確定裝有首飾的塑膠袋是否還在。

幸好在檢查了一半垃圾的後，終於發現遺失的塑膠袋，而幸運的是首飾全部都還在。最近天氣炎熱，整個小區的垃圾堆在裡面一整天，警員稱「翻找時，氣味非常濃」，警察也和王阿姨的家人們在裡面待了近40分鐘。

飾物一件不漏的尋回後，王阿姨立即向警方道謝，「真的不容易，我真的感激」。新聞一出，讓網民感覺非常傻眼，「有錢人的生活是我能看的嗎？」、「大戶人家啊，這麼隨意」、「想想我幾千的都放盒子裡」。

不少人認為事件是媳婦的錯，「正常人誰會用塑膠裝40萬的鑽石？還放在門口…」、「40萬的首飾用塑膠袋裝了放門口，妳是有什麼想法。還要浪費警力來幫妳找，妳自己幹嘛去了」、「換我也以為是垃圾要扔掉的」。但有人笑稱「就是覺得用塑膠袋不會引起注意，不會擔心被人拿走，沒想到被阿姨當垃圾了」。

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文章授權轉載自《香港01》

垃圾桶 鑽石

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