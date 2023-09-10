女大學生穿褲子出事了！ 確診「腰椎間盤突出」網直呼：老年病年輕化

在科技發達的現代，許多年輕人都改變了生活方式。根據陸媒《板扎視頻》報導，大陸貴州有名女大學生在宿舍換褲子時，突然抽筋動不了，送醫治療後，意外發現竟是確診腰椎間盤突出和肌肉拉傷。

陸媒《板扎視頻》報導表示，近日大陸貴州有名女大學生，在宿舍換褲子時，突然抽筋動不了，室友見狀便立即將女學生送醫。報導中，只見女學生因尷尬而在救護車上捂著臉，一旁的室友則強忍笑意。報導稱，女大學生最後被診斷出腰椎間盤突出和肌肉拉傷，回到宿舍後，更因無法爬樓梯，而睡在地板上。

新聞一出，笑倒一片網友，紛紛表示在救護車上的室友們快忍不住笑意了，「宿舍新規：不准獨自一人在宿舍換褲子」、「室友在救護車上都快憋不住（笑）了」、「雖然情景有點搞笑，但也慶幸有室友在旁」、「看得出當事人很社死（社會型死亡，意旨當眾出糗）了，全程捂臉」。

也有網友指出，現代年輕人因為缺乏運動，容易出現老年病，「老年病年輕化，大伙要注意」、「標題看著挺好玩的，其實腰椎是真的有問題了，穿褲子、刷牙、脫衣服都有可能拉扯到，好好注意吧，腰椎健康才有生活質量」、「她這明顯就是長期缺乏運動導致的」、「小小年紀就犯上了老年毛病」。