大陸驚見真紙片樓！這建築最薄僅20公釐「像1張紙」 傳拆除引民眾打卡

據陸媒《上觀新聞》報導，在上海黃浦區福建中路無錫小區內有一幢「紙片樓」，曾在2013年被英國《每日郵報》報導「這也許是全世界最扁最薄的建築」，樓身最薄處僅有20公釐。2021年時，「紙片樓」開始舊區改造項目，樓內住戶陸續搬離。

報導指，「紙片樓」建造的起源是為了充分利用空間。儘管住在其中生活有諸多不便，但近日傳來「紙片樓」將被拆除的消息後，還是有不少市民前往拍照打卡留念。

走到福建中路的無錫小區就能看到「紙片樓」矗立在路口，附近的小弄堂名為石潭弄。「紙片樓」本身並無名字，其樓身呈現「l」字形。

從小區門口望去，「紙片樓」形態看起來「薄」如一張紙，其墻體最窄處僅有20公釐。2013年，英國《每日郵報》曾專門作出過報導，稱其也許是全世界最扁最薄的建築。

2021年，「紙片樓」所在的福建路地塊納入黃浦區舊區改造項目。項目啟動後，居民陸續搬離。至今年6月，「紙片樓」已經徹底搬空，網路時常傳出樓將被拆除的消息，引發不少當地市民前往拍照打卡留念，也有以前的老住戶、老鄰居們特地前往懷舊。

前往參觀的市民曹先生表示，每次路過「紙片樓」就會被奇特造型吸引，雖然居民們都搬走了，但樓還在，「人去樓空的那種感覺很奇特，看到空蕩蕩的弄堂會不由自主去想曾經擁擠、熱鬧，甚至雞零狗碎的市井生活」。

而從前居住在「紙片樓」中的網友表示，懷念以前在無錫小區度過的童年，但其實不算良好的居住環境，住在樓中的人們是很希望改善的，「有些東西確實到了該淘汰的時候。你想像一下，一家幾口人住在一間只有一扇窗戶的房子，24小時需要開燈，幾戶人家合用一個廁所，天天倒馬桶」。

據悉，「紙片樓」約於上世紀30年代建造，起初是作為辦公樓，後來為最大程度利用土地，充分利用空間，才進行如此改造。

在上世紀30年代，許多老房子是帶有三角的多邊形建築。在專業領域，該種樓房叫做「貼界」，不過現時已經沒有人設計這樣的樓房。

網友表示：「希望保留，如果可以合理利用起來最好了，也算是上海弄堂建築史的一部分」、「速拆，這不是什麼特色」、「保留了只是用來看的話就沒必要了」、「雞肋，什麽都保留，那是老年人的思維」、「應該要保留，歷史記憶」。

其從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，惹來不少民眾「打卡」。（微信＠上海黃浦） 上海「紙片樓」形態看起來「薄」如一張紙，其墻體最窄處僅有20厘米。圖／上觀新聞

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文章授權轉載自《香港01》