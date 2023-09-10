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颱風天裡辦喜宴 賓客慘在爛樓躲風雨

香港01／ 田中貴
大陸有對新人在颱風天舉辦喜宴，由於場地太過破舊，讓賓客們紛紛貼近牆壁或抓緊其他人。圖／擷自《X》影片
大陸有對新人在颱風天舉辦喜宴，由於場地太過破舊，讓賓客們紛紛貼近牆壁或抓緊其他人。圖／擷自《X》影片

近期天氣惡劣，颱風帶來狂風暴雨。網上流傳一條影片，顯示一幢尚未完工的爛樓內有人舉辦酒席請客，現場在烈風大雨下無窗無門，狀況等同身處戶外，賓客紛紛貼近牆壁或抓緊其他人，用肉身抵擋無情風雨。上傳影片者用文字寫道「颱風天，中國人在爛尾樓裡辦喜宴」。網友紛紛留言指「真慘，房子爛尾，又遇到這個颱風」、「真正的夫妻風雨同路」、「到底在想什麼，趕快回家吧」，但也有人質疑是否真的是爛尾樓，認為可能只是「這房子還沒有蓋好」。

原PO於九月3日在 「X」（原名Twitter）上傳影片，片長約13秒，可見現場是尚未完成工程的爛樓，擺放了紅色的免洗桌布和塑膠椅子，現場四周只有柱子，無牆無門如同室外，狂風暴雨直吹而入，不斷呼呼作響，吹走其他喜宴裝飾。

影片中，數名男子則就地跪下，就地取材利用木板遮擋風雨，一名穿上白色連身裙的女子則獨自站在樓梯上，抓緊牆壁防止被吹走，而且一度被吹到走光，需要抓緊裙子。現場上下層堆滿人群，還有人走往其他位置避風雨。

原PO留言表示「颱風天，中國人在爛尾樓裡辦喜宴」，網民紛紛留言回覆，「真慘，房子爛尾，又遇到這個颱風」、「肯定是一場難忘的喜宴」、「真正的夫妻風雨同路」、「到底在想什麼，趕快回家吧」、「等天氣好的時候再辦不行嗎？」

但也有人質疑原PO說法，「這房子還沒有蓋好…說它是爛尾我不認同」。颱風蘇拉九月初橫掃大陸，大陸南方省份和港澳地區受到狂風暴雨吹襲，但影片未有交代何時及在哪裡拍攝。

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文章授權轉載自《香港01》

颱風 喜宴 爛尾樓

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