快訊

U18世界盃／中華隊5：2「射日」8連勝維持不敗 冠軍賽再戰日本

高虹安慘了？私人座車、豪宅連環爆 廉政署下令「縝密處理」

不倫戀宛如瓊瑤劇…情婦舉報副縣長欺騙感情 連開房錢都她出

大陸單親爸攜子赴濟州島 露宿公園丟包兒：因韓國育幼院比較好

香港01／ 撰文：許祺安
男童父親留下便條解釋遺棄兒子的原因。（網上圖片）
男童父親留下便條解釋遺棄兒子的原因。（網上圖片）

韓國濟州島警方近日拘捕了1名中國大陸籍男子，理由是涉嫌在當地一處公園遺棄自己年僅9歲的兒子，男子聲稱是因妻子沒了、自己又養不起，希望兒子可以在韓國過更好的生活。

根據韓國《中央日報》報道，濟州警察廳9月8日表示，以違反兒童福利法的罪名，逮捕並起訴1名30多歲的中國男子，該男被控於8月25日早上，將兒子留在濟州島西歸浦市一處公園睡覺，自己逕行離去。

由於孩子醒來後因為找不到父親，嚇得大哭，警方獲報後，依據監視器等線索找到中國男子，他坦承自己於8月14日與兒子以旅遊為目的入境濟州島，在一家旅館住了3天，17日開始因付不出房錢而露宿街頭，直到25日，他將兒子、行李和一封信留在公園後消失。

據韓國媒體報導，信是用英文寫的，表達了對孩子的歉意，希望孩子能在韓國生活得更好。男子被捕後也坦言，自己經濟狀況很困難，又沒有妻子在身邊，無法獨自撫養兒子，希望孩子能在「比中國大陸環境更好的韓國兒童保護機構」長大。

據了解，該名男子將在韓國接受法律制裁，至於兒子則被交給中國大陸的親戚，已於7日離開韓國。

延伸閱讀：

雙非男童被遺棄｜男童住兒童院參與院舍活動 社署社工會與母聯繫

雙非男童被遺棄｜社署已按法庭命令交由家人照顧 消息指非其母親

文章授權轉載自《香港01》

監視器 親戚 南韓

相關新聞

大陸單親爸攜子赴濟州島 露宿公園丟包兒：因韓國育幼院比較好

韓國濟州島警方近日拘捕了1名中國大陸籍男子，理由是涉嫌在當地一處公園遺棄自己年僅9歲的兒子，男子聲稱是因妻子沒了、自己又養不起，希望兒子可以在韓國過更好的生活。 根據韓國《中央日報》報道，濟州警察廳

情趣人偶慘被棄公屋走廊！全身赤裸被割胸 網友笑問：有乳癌嗎？

農曆七月看到這幕，真是「嚇到心臟停止」！日前網上流傳1張於大埔富善邨某走廊拍下的相片，有疑似情趣人偶慘遭遺棄，不只全身赤裸，更令人覺得可怕是，它的「雙峰」居然被人殘忍割下，令上傳照片的網友不禁稱：「一

安徽2小學生挖到砲彈 抱到校長室…網友：給校長刷個火箭

安徽銅陵某小學，兩名學生在學校樹林裡發現一枚砲彈，隨後兩人協力將砲彈從土中挖出，並抱到四樓校長室，老師發現後立即報警。網...

喝茫了？「米奇」躺超市貨架昏睡 身旁剩半桶高粱酒！網傻眼

老鼠也會酗酒？廣東1名男子之前逛超市時，發現1隻肥大老鼠倒於桶裝高粱旁邊不省「鼠」事，而身旁的1桶紅高粱則只剩一半，懷疑老鼠咬破了白酒包裝後，不小心喝醉了。事件引來網友討論，不少人笑言證實了烈酒的確有效捉老鼠；亦有網民質疑超市存在衛生隱患，未有及時發現鼠蹤，不過超市事後回應，指每周都請滅鼠公司放藥，估計老鼠並非喝醉，而是吃過滅鼠藥後昏迷於貨架，強調目前已消毒及清潔。

陸麥當勞聯名特斯拉Cybertruck推出「滿電賽博勺」 馬斯克狀況外喊：假消息！

特斯拉首次與中國大陸麥當勞聯名合作，在冰炫風湯匙上大做改款，採用Cybertruck的前衛設計，推出滿電賽博勺。不過這項消息，馬斯克竟在第一時間狀況外，在有粉絲分享此一訊息時，馬斯克還在自家的推特上回應：「這是假消息！」。

《羅剎海市》已落伍？《我姓石》抖音神曲正當紅 歐美網友搶著拍

刀郎以《聊齋志異》故事為背景創作的歌曲《羅剎海市》，由於歌詞晦澀隱喻，人人都能從中找到弦外之音，代入感極強，不只紅透大陸，連台灣都不乏有人以此做文章，針砭時事。如今年輕世代流行的歌曲，取而代之的是無厘

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦