大陸單親爸攜子赴濟州島 露宿公園丟包兒：因韓國育幼院比較好

韓國濟州島警方近日拘捕了1名中國大陸籍男子，理由是涉嫌在當地一處公園遺棄自己年僅9歲的兒子，男子聲稱是因妻子沒了、自己又養不起，希望兒子可以在韓國過更好的生活。

根據韓國《中央日報》報道，濟州警察廳9月8日表示，以違反兒童福利法的罪名，逮捕並起訴1名30多歲的中國男子，該男被控於8月25日早上，將兒子留在濟州島西歸浦市一處公園睡覺，自己逕行離去。

由於孩子醒來後因為找不到父親，嚇得大哭，警方獲報後，依據監視器等線索找到中國男子，他坦承自己於8月14日與兒子以旅遊為目的入境濟州島，在一家旅館住了3天，17日開始因付不出房錢而露宿街頭，直到25日，他將兒子、行李和一封信留在公園後消失。

據韓國媒體報導，信是用英文寫的，表達了對孩子的歉意，希望孩子能在韓國生活得更好。男子被捕後也坦言，自己經濟狀況很困難，又沒有妻子在身邊，無法獨自撫養兒子，希望孩子能在「比中國大陸環境更好的韓國兒童保護機構」長大。

據了解，該名男子將在韓國接受法律制裁，至於兒子則被交給中國大陸的親戚，已於7日離開韓國。

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文章授權轉載自《香港01》