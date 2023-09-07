11坪新公屋住8人！媽媽拍片曬生5個小孩再請外傭 網友：有錢人

輪候公屋難，獲派心儀又夠住的單位更難。香港網路日前瘋傳影片，顯示有公屋媽媽分享一家7口連外傭姐姐，共8人住在380呎(11坪)的新公屋單位，透露自己是舊單位拆遷戶，獲改派兩間相連公屋，還有兩夫婦加5個小孩如何分房等，更指最近請了外傭姐姐減輕照顧小孩壓力。

影片所見她應為白田邨重建項目的住戶，由起床開始介紹所有生活日常。網民看過影片後大讚今時今日生5個小孩，「都幾值得致敬」，惟有人質疑她是公屋富戶，「她有錢裝埋修」，認為政府要再考慮收緊多人公屋戶資產上限。

社交平台日前瘋傳影片，顯示有公屋媽媽分享生活日常，介紹照顧5名小孩的生活，一家7口連外傭姐姐共8人住在11坪公屋。相關貼文被上傳到公屋討論區，公屋媽媽指他們的個案是舊單位拆遷，未透露原本單位的總居住人數。由於人數超出了新公屋單位上限，獲改派兩個相連單位，兩夫婦想和小朋友同住，怕分開住會覺得偏心，故才8人迫在一間公屋，現時小孩最大已讀中學、最小的9個月大。

現時單位分了3間房，她和小兒子及1名女兒睡主臥（主人房），爸爸帶次子睡客廳的次臥（客房），最後的客房是大兒子和外傭姐姐睡上下格床，但姐姐一來後大兒子不願同房，寧願自己睡客廳的嬰兒爬行墊，讓姐姐獨佔房間，另一女兒則3間房到處睡，有時和爸爸睡、有時和她睡。

5則影片以第一人稱拍攝，由起床開始，到照顧孩子、煮飯、一家7口開飯、打掃及小孩開學等應有盡有。影片所見她住處樓下為白田商場及白田街市，相信她為白田邨重建後的新公屋住戶。她大讚樓下已是巴士總站，到旺角地鐵站（旺角站）和火車站（旺角東站）都很便利，現在孩子就讀用普通話教學的小學，要另外補習英文。

公屋媽媽指外傭姐姐的薪金為$4,730，起初決定請印傭時很多人說英文不好，但她認為「幫忙分擔家務、聽話、勤快」才最重要，又指對方新來3個月已學會煮中菜，平日負責早餐和午餐。她大嘆生小孩容易，教育卻很困難，「當有了1個小孩，再次想要2胎就覺得會有3胎、4胎」，雖然小孩多，但只要養成好的生活習慣，其實照顧起來不難，「這5個孩子都是我一手帶大的，所有事情都是親力親為」，至今年才開始請外傭。

影片片段引起關注，有網友覺得她生活幸福，「今時今日生5個都幾值得致敬」，但11坪住8人太擠。不少人認為她裝修漂亮而且請外傭，應該頗為富裕，「哇！真開心呀！她有錢裝埋裝修」、「看完這影片，政府可以收緊2人或以上資產同月入上限啦」、「有錢人先請姐姐」、「公屋富戶，5個小朋友？老公一定賺到錢！」。

網友又擔心其居住環境太壅擠，質疑她「轉頭又可以申請調遷換大屋」，但有人解釋她的個案是拆遷時改派兩間相連公屋，故另當別論，「新公屋單位最多5人，6人以上會派兩間」。

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文章授權轉載自《香港01》