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四個超小「指甲可頌」賣87元 陸甜點店推新款麵包引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
陸媒報導，大陸一家甜點店推出「指甲可頌」，昂貴的售價也引起網友熱議。圖／擷自《紅星新聞》
陸媒報導，大陸一家甜點店推出「指甲可頌」，昂貴的售價也引起網友熱議。圖／擷自《紅星新聞

不少民眾習慣在下午茶時間吃麵包、蛋糕，再搭配上一杯飲料，而美味又美觀的點心常引起話題。根據陸媒《紅星新聞》報導，上海近期一家甜點店推出「指甲可頌」，四個小小的可頌卻要價人民幣20元（約新台幣87元），引起網友熱議。

《紅星新聞》表示，來自南韓的甜點品牌NUDAKE在上海的甜點店推出「指甲可頌」，四個小小的可頌便要價人民幣20元。報導指出，NUDAKE表示此款麵包是韓國品牌方指定生產，雖然產品和指甲的大小一樣，但每個可頌皆是手工製作。

根據報導，此消息一出便引起網友熱議，部分民眾認為這款可頌非常精緻，「堪比工藝品」、「味道很好」。也有網友不認可這項產品，並表示售價太高，「小到令人髮指」、「智商稅」。

報導說明，NUDAKE為韓國眼鏡Gentle Monster旗下的品牌，在2019年底正式進入大陸市場，目前在北京、上海和寧波都有門市。儘管許多人認為「指甲可頌」的售價太高，但《紅星新聞》補充，NUDAKE稱此款商品的銷量還可以。

指甲 麵包

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