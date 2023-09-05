港媽搭小黃遺錢包叫車追截獲2好心司機幫忙 小黃司機否認拾獲卻被1物KO

原po表示一日遇到兩位好人小黃司機，祝願對方生意興隆。（資料圖片） 一個行業一定有害群之馬，同時亦有敬業樂業的好人。有港媽在網上表示，日前和兒子乘搭小黃前往將軍澳泳池，下車不久就已經發現不小心將錢包遺留在車內，由於錢包內有AirTag，所以先後截到兩輛小黃循線索追尋。

兩名司機得知她的情況，立即快馬加鞭，其中一人更在滂沱大雨中「盡量（駛）快啲，慢慢一齊幫下眼」，最終港媽在一間餐廳外見到目標司機，立即上前向對方解釋，但對方聲稱沒有發現錢包。港媽立即表示其AirTag顯示錢包仍在附近，司機只能交還。港媽事後指，「不是所有小黃司機都係壞心腸，起碼我一日遇到兩個好司機」，網友亦留言指「你不講定位，那位司機就不會還給你，建議你順便報警」、「小黃司機今天敗在科技手上」。

原po在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」表示，本月19日（周六）早上10時許，和兒子一起乘搭小黃，在將軍澳泳池下車不久已經發現錢包遺留在計程車內，她打算翻查「車閘cam」有否拍到車牌，但一無所獲。

原po之後記得錢包內有AirTag，於是立即截小黃追車，小黃司機聞訊立即駕車趕過去AirTag顯示位置，「可惜去到又定位二度改變，唯有叫他（司機）車載我（樓主）去警局」。原po報案後正值大約中午12時，見到錢包定位在九龍城福佬村道68號，逗留約10分鐘，立即再叫計程車追車，「今天2位司機都勁好，勁大雨都盡量快啲，差不多去到，左右都看見有小黃，又勁大雨，司機都慢慢一齊幫下眼」。其後她見到一輛小黃停在定位位置，司機站在附近餐廳門口，「應該想等雨變小就開車」。

下車後，原po立即跑過去詢問司機「記不記得10點左右你將軍澳泳池下過客？我（原po）遺失一個錢包」，但對方聲稱沒有。原po呆了一呆，然後緊張表示「手機定位看到」，但話未說完，司機打算衝上車，她一邊跟住對方，一邊表示根據AirTag追蹤來到這裡，司機才肯從袋中取出錢包。

經歷過尋找錢包之旅，原po表示「不是所有的士司機都是壞心腸，起碼我今日遇到兩位好司機，願好人有好報，日日生意興隆，推介給大家買個AirTag」。

貼文引來網友討論，紛紛留言指「你不講定位，那位司機就不會還給你，建議你順便報警！請警察落份口供！點解前言不對後語？是不是有意圖想拾遺不報盜取他人財產？」、「小黃司機今天敗在科技手上」、「如果不是你話定位追蹤到，你估下次會不會認？」。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）

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文章授權轉載自《香港01》