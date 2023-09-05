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原來如此！女子推外賣員埋牆壁咚強吻...影片瘋傳惹警方介入查真相

香港01／ 撰文：安祖娜
片中可見，女子將外賣員推到牆上，做出壁咚動作，再強行吻向對方。（微博影片截圖）
片中可見，女子將外賣員推到牆上，做出壁咚動作，再強行吻向對方。（微博影片截圖）

今時今日有圖有片也不代表有真相！大陸網路日前流傳影片，指深圳有外賣員在樓梯間遭1名身穿吊帶裙的年輕女子推到牆上「壁咚」再強吻，期間手持飲品的外賣員曾反抗掙扎但不果。影片引起網民討論，連警方也介入調查，最終發現片段實為擺拍，最初在一抖音帳號上載，遭人二次創作再發布。拍攝片段的抖音網紅其後致歉，表明對片段被惡搞並不知情，強調拍片原意只為提供娛樂。

該段名為「女子酒後索要聯繫方式不成，強吻外送小哥」的影片早前於大陸網路瘋傳，片中可見1名身穿外賣平台制服的外送員手持飲品走到樓梯間，遇到1名身穿吊帶裙的年輕女子。女子將外賣員推到牆上，做出壁咚動作，再強行吻向對方，而外賣員當時還手持飲品，一度掙扎反抗不果。

影片上載後引起大陸網友討論，有人將片段配上「深圳一外送員報警稱被女屋主猥褻」的文字，指事件於深圳發生，片中女子疑為醉酒，向外賣員索取聯絡方式時遭拒絕，神智不清下做出強吻行為。片段極速在社交平台傳播，更被用作反面教材，提醒無論男女也要懂得保護自己，甚至引起警方關注介入調查。

由於有網友質疑片中事件太離奇又過份，質疑是擺拍橋段，警方了解後發現，片段最初於1個名為「小青子一家」的抖音帳號發布，該帳號不時上載以情侶或夫妻的為主題的劇情演繹影片，部分片段會配上文字表明為虛構，惟「強吻外賣員」一片則沒有。

涉事抖音網紅事後發聲明致歉，表示影片於湖南懷化拍攝，是以手機擺拍的影片，原意是製造搞笑效果，為網友提供娛樂，惟因剪接時未有註明為虛構，導致被人惡意修改。該網紅強調對影片被二次改編全不知情，指自己只是想製作有趣的影片，沒有想到會造成這麼大的影響，「因為我工作疏忽給大家造成的影響深感抱歉」。

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文章授權轉載自《香港01》

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