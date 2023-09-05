滿滿31行殘酷評價！菜鳥入職驚見前同事電腦沒刪這文件 網：功德無量

當要離職時，員工需要一段時間將手邊工作和文件交接給其他人，來確保工作進度能如期推進。日前一名大陸女網友入職新公司時，用前同事的電腦了解要交接的業務，卻發現對方沒有刪除一個檔案，點開來竟發現列滿31行「殘酷評價」，令她看了瞠目結舌，貼文曝光後，掀起大批網友熱烈討論。

原PO在小紅書發文表示，她最近入職了一家新公司，第一天用前同事的電腦熟悉工作業務，結果意外發現一個「神祕檔案」，點開來發現列滿了整整31行美食殘酷評價。

前同事針對公司周圍附近小吃攤，做了超真實的美食評價表格，還用心寫下推薦哪種配菜和辣度。圖／擷自小紅書、Canva

原來前同事針對公司周遭的小吃店食物做了評比，例如湖南大碗菜小店用的食材不新鮮，讓前同事吃後氣得寫下「連一分評價不想給」、「踩雷勿入」，還有老字號螺絲粉很好吃，店家用料實在，尤其炸蛋yyds（永遠的神），也指出如果想吃徐媽媽砂鍋麻辣燙，辣度點「小酸辣」就好。

每一項小吃店食物無論好吃的、難吃的和普通的，都被前同事用心記錄下來，讓原PO感受滿滿的「寶貴經驗」，笑說「入職第一天把我看樂了，好可愛的女孩哈哈哈哈哈」。

貼文曝光後吸引大批網友熱烈討論，許多人留言，「這個功德無量欸」、「這個是好人一生平安啊」、「這個很認真交接了」、「這麼負責任認真敢於表達想法的人，老闆竟然放任她離職」、「懷疑她離職是因為附近沒什麼好吃的了，並且吃膩了...」。