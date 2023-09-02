9號風球熱褲女暴風雨中拍照...目擊者：我知道你說什麼 網友：很像她…

颱風蘇拉令天文台先後發出8號、9號和10號風球信號，其間本港遭受強風暴雨吹襲，雖然天文台呼籲市民要留在室內安全地方，但仍有人因各種需要而在颱風中外出。除了將軍澳調景嶺有熱褲女被強風吹到「遛冰」式倒地外，網上今日（9月2日）熱傳另1條影片，見到有熱褲女在風雨中擺姿勢，男伴則在旁努力拍照，有網友更以為2段影片的女子是同一人，不過其後有人解讀，指拍攝地點不同，相信非同一女子，但認為颱風中仍冒險拍照十分不智，而影片拍攝者更嘲諷「見到有兩條X head，我知道你說什麼」。

有關影片以題為「9號風球下之唯美拍照」發布到facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長20秒，只見一對男女在暴風雨沒有撐傘，其中穿熱褲、貼身背心的長髮女子走到馬路中央，跪在地上擺出不同姿勢，包括雙手張開、頭仰望，看似盡情享受暴風雨中的感覺，相當狂野，其後更舉高手及撥弄頭髮，身旁男伴則努力拍攝，相信兩人都已經完全濕透。

拍片者相信身處行經現場的私家車內，在燈位前等候轉燈，有男聲疑惑問是否「KOL」在拍攝，女聲則表示當時正9號風球，他們正準備回家，「見到有兩條X head，我知道你說什麼」，其後車輛駛走，該對男女仍在拍攝。

惟跌勢未止，被暴風吹着的熱褲女乘着濕滑地面，像「溜冰」般滑出馬路，「衝」了約10米才停下，相當危險。（影片截圖）

由於片中女子與早前瘋傳的10號風球「溜冰」式倒地女子均穿着淺藍色熱褲，加上均在暴風雨中外出，網友即時詢問是否同一人，形容雙方「好似」。不過有人隨即解釋，指「溜冰女」事發地點是調景嶺，而「拍照女」的地點相信在紅磡，故相信兩者是不同人。

有網友質疑該對男女為了拍照打卡，不顧自行安危是自私行為，「有這樣女朋友，條命都短幾年」；又指該處有很多車輛出入，該女子拍照時背向行車方向，「背向車行方向，撞飛仲靚」、「如果有大車衝往那裏這點算什麼呢？」。不過有網友錯重點，指聽到片中女生講港式英語時，不禁爆笑，「當聽到 『X head』即刻笑倒」。

本港網路在9月2日凌晨10號風球期間瘋傳1段影片，見到街上橫風橫雨下，有穿熱褲女子在調景嶺交通交匯處外行人路上，被暴風吹到臉朝下跌在地上，更像「溜冰」般滑出馬路，相當驚險，幸最終她能自行站起，相信並無大礙。

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文章授權轉載自《香港01》