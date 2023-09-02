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尋親發現家裡有分身？母親因孩子走失險被打死 找人冒充兒子40年

香港01／ 撰文：許祺安
楊長林時隔40年終於回到自己的家中。（都市快報）
楊長林時隔40年終於回到自己的家中。（都市快報）

40多年前，為尋找被父親家暴後回娘家的母親，當時只有5、6歲的楊長林偷偷跑出家門，他先是被人拐騙，又輾轉多個家庭，最後在山裡流浪時才被現在的養父李來應收留，並改名李建剛。如今，楊長林已經結婚生子，他透過警方尋回失散40多年的家人，但沒想到在楊長林闊別40多年的家中，竟然一直生活著另一個「楊長林」。

根據民警詢問才揭曉了真相，原來當年楊長林走失後，父親因唯一的兒子走失，就將怨氣出在母親和兩個女兒身上，楊長林的二姐透露自己的頭被父親打成了腦震盪，「我母親差一點都被他打死啊！」

忍無可忍的母女三人就回到楊長林母親的貴州老家，找到楊長林的表哥劉紹標，想讓他來冒充楊長林，而劉紹標聽到姑姑被打，當即決定冒充表弟楊長林，這一冒充就是30多年，楊長林的父親就將劉紹標當成親生兒子撫養一直到楊長林父親去世都沒有被揭開，而這也成為楊長林母親去世前最大的遺憾。

楊長林透露，自己當初因母親家暴離家時被拐騙，在養父母家得到過去未從有過的父愛，因此不願在養父母面前提及尋親，可結婚生子後，楊長林想要找家的想法愈加強烈。因為楊長林清楚地記得家裡的基本資訊，也是根據這些，在河南南陽市公安局肖振宇尋親工作室的幫助下，楊長林終於找到了失散40多年的家人。

楊長林和大姐和二姐哭著相認，三人擁抱在一起說「我們都老了」。楊長林說，記得大姐曾在成衣廠給他做過衣服，大姐則給楊長林買了糖果說「以前買不起，現在姊姊可以給你買了」。

楊長林說這些年自己時常默背姊姊們的名字，「我怕忘記你們的名字，默默的背」，得知媽媽已經過世，楊長林也流下眼淚。

楊長林的姊姊們表示，因為劉紹標這些年也忍辱負重多年，希望這次認親不會影響到他的生活，「他為家裏付出了很多」，對於楊長林的走失，楊長林二姐認為，「看到他現在過得這麼好，我覺得當初走丟是他的幸。」

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文章授權轉載自《香港01》

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