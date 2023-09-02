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大媽偷瓜！「30公分大南瓜秒塞裙底」 手法超純熟網驚呆

香港01／ 安祖娜
大媽拿起南瓜後，順着店內走道走向背向店員的位置，以貨架掩飾，隨即掀起裙子，將大南瓜純熟地塞進褲浪，過程僅花數秒。（微博影片截圖）
大媽拿起南瓜後，順着店內走道走向背向店員的位置，以貨架掩飾，隨即掀起裙子，將大南瓜純熟地塞進褲浪，過程僅花數秒。（微博影片截圖）

莫非是商店街神偷？大陸網路流傳影片，顯示1名大媽於上海一間店鋪偷竊的過程，可見大媽在蔬菜攤隨意拿起一個長約約30公分的大南瓜後，純熟地掀起裙子，將南瓜塞進下半身中，再若無其事扮作挑選其他蔬果，往店門方向離去。大媽偷瓜的過程僅約數秒，而且得手後仍然行動自如，毫無破綻的手法令網民紛紛為之震驚。

大陸傳媒報導，事發於8月28日，1名身穿深色連身裙的戴眼鏡中年女子到上海一市場買菜，當她走到菜攤時，二話不說便抱起一個長約約30公分的大南瓜，似乎目標明確。大媽拿起南瓜後，順着店內走道走向背向店員的位置，以貨架掩飾，隨即掀起裙子，將大南瓜純熟地塞進褲浪，過程僅花數秒。

最令人驚奇的是，大媽將南瓜塞進裙內後，竟還能活動自如，完全看不出步行或移動時有任何異樣，她最終邊走邊假裝挑選蔬菜，若無其事向店門方向離去，而店方亦是事後翻查監視器才驚揭失竊。

店方其後公開大媽偷南瓜的片段，引來網友嘖嘖稱奇，直指過程毫無破綻，「真是無奇不有」、「下次偷個榴槤給我看看」、「這裏面是什麼機關，這麼大東西行動自如」。亦有人估計大媽為慣犯，「這得難成什麼樣了，幾塊錢都冒險去偷」、「那麼窮為什麼不去搶銀行」。

大陸網絡流傳影片，顯示1名大媽在蔬菜檔攤隨意拿起1個大南瓜後，純熟地掀起裙子，將南瓜塞進褲浪中偷走的經過。（微博影片截圖）
大陸網絡流傳影片，顯示1名大媽在蔬菜檔攤隨意拿起1個大南瓜後，純熟地掀起裙子，將南瓜塞進褲浪中偷走的經過。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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