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愛犬尾巴掃到對方 女子遭夫婦毆打扒衣胸部裸露

聯合新聞網／ 綜合報導
四川自貢市一名女子因愛犬尾巴掃到對方，而遭到一對夫婦毆打。圖片來源／翻攝自《華商報大風新聞》
四川自貢市一名女子因愛犬尾巴掃到對方，而遭到一對夫婦毆打。圖片來源／翻攝自《華商報大風新聞》

中國大陸四川自貢市一名23歲於姓女子近日乘坐電梯時，因為飼養的狗狗搖尾巴掃到一名婦人，竟遭這對夫婦毆打、掐脖，連衣服裙子都被扯到腰部，胸部暴露在外，令她飽受羞辱。

根據《華商報大風新聞》報導，8月26日傍晚，於女遛完狗回家搭乘電梯，與一對夫婦一同上樓時，愛犬薩摩耶搖尾巴掃到這名婦人腿部，兩人爆發口角衝突。「她開始罵我的狗，說我的狗是條屁狗。」

接著，兩人從口角升級成肢體衝突。於女表示，婦人先推自己，因為不知道自己會倒向哪裡，順手一抓就抓住了對方頭髮，紛爭越演越烈。「她把我推過來，還用手掐我脖子，男子把我的肩膀、頭和手摁住，我們從電梯裡撕扯到電梯門口那裡。」

緊接著，電梯停在9樓時，於女身上的衣物被婦人向下拽到腰部，「夏天只貼了胸貼，我的右側乳房完全暴露在外。」胸部暴露在異性面前，讓於女感到毫無尊嚴，她認為對方是有意用這樣的方式羞辱自己。

於女聲稱自己沒有動手打婦人，「她打我時，我只是扯了她的頭髮，後來是我媽媽下來攔著，男子還想動手打我媽媽那個時候，我才衝上去咬了他的手臂。」

事發後雙方皆報警，警方介入處理，涉事夫婦承認施暴，但不會提供任何賠償。於女則堅持「打架可以調解，但是扒衣服傷尊嚴調解不了。」於女透露，原訂28日到派出所調解，但對方並未出現。

29日，於女臉頰、脖頸、肩膀和手臂上皆留下明顯掐過的瘀青，「她當時掐住了我的喉嚨，我幾乎窒息，我出現過多次短暫的意識喪失，我現在吞嚥困難，只能嚥下流食。」於女表示，自己甚至因為頭太暈而在醫院昏倒。

據了解，小區樓道裡沒有監視器，小區物業公司保證之後會增加相關設備。31日，警方表示目前於女在成都住院治療無法做傷情鑑定，下週會聯繫她，案情部分則不便透露，「如果要採訪了解情況，到派出所來。」

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