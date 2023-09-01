愛犬尾巴掃到對方 女子遭夫婦毆打扒衣胸部裸露
中國大陸四川自貢市一名23歲於姓女子近日乘坐電梯時，因為飼養的狗狗搖尾巴掃到一名婦人，竟遭這對夫婦毆打、掐脖，連衣服裙子都被扯到腰部，胸部暴露在外，令她飽受羞辱。
根據《華商報大風新聞》報導，8月26日傍晚，於女遛完狗回家搭乘電梯，與一對夫婦一同上樓時，愛犬薩摩耶搖尾巴掃到這名婦人腿部，兩人爆發口角衝突。「她開始罵我的狗，說我的狗是條屁狗。」
接著，兩人從口角升級成肢體衝突。於女表示，婦人先推自己，因為不知道自己會倒向哪裡，順手一抓就抓住了對方頭髮，紛爭越演越烈。「她把我推過來，還用手掐我脖子，男子把我的肩膀、頭和手摁住，我們從電梯裡撕扯到電梯門口那裡。」
緊接著，電梯停在9樓時，於女身上的衣物被婦人向下拽到腰部，「夏天只貼了胸貼，我的右側乳房完全暴露在外。」胸部暴露在異性面前，讓於女感到毫無尊嚴，她認為對方是有意用這樣的方式羞辱自己。
於女聲稱自己沒有動手打婦人，「她打我時，我只是扯了她的頭髮，後來是我媽媽下來攔著，男子還想動手打我媽媽那個時候，我才衝上去咬了他的手臂。」
事發後雙方皆報警，警方介入處理，涉事夫婦承認施暴，但不會提供任何賠償。於女則堅持「打架可以調解，但是扒衣服傷尊嚴調解不了。」於女透露，原訂28日到派出所調解，但對方並未出現。
29日，於女臉頰、脖頸、肩膀和手臂上皆留下明顯掐過的瘀青，「她當時掐住了我的喉嚨，我幾乎窒息，我出現過多次短暫的意識喪失，我現在吞嚥困難，只能嚥下流食。」於女表示，自己甚至因為頭太暈而在醫院昏倒。
據了解，小區樓道裡沒有監視器，小區物業公司保證之後會增加相關設備。31日，警方表示目前於女在成都住院治療無法做傷情鑑定，下週會聯繫她，案情部分則不便透露，「如果要採訪了解情況，到派出所來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言