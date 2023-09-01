8號風球膠帶貼窗...美氣象機構稱多餘 港專家這麼說

香港天文臺改發8號風球。天文臺表示，過去數小時，蘇拉逐漸靠近廣東東部沿岸，本港風力逐漸增強，八號烈風或暴風信號會在今天（9月1日）大部分時間維持，按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早（9月2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過，天文臺會視乎本地風力變化，考慮是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

遇上颱風時，許多市民都會在窗戶上貼上膠帶，以免玻璃窗被強風吹至爆裂。但亦有指在窗戶貼膠帶無甚作用，美國國家海洋及大氣管理局過去曾指此舉浪費時間及膠帶。究竟颳風天應否在窗上貼膠帶？貼上膠帶又有何作用？《香港01》曾向理工大學前機械工程學系工程師盧覺強求證，他指在窗上貼膠帶，亦非完全沒用。

盧覺強指出，市民在玻璃窗上以「交叉」或「格子」形式貼上膠帶，旨在減少玻璃震蕩，「傍著塊玻璃」。與此同時，窗戶貼上膠帶亦可在玻璃碎裂時，保持玻璃碎片呈大塊狀，「少機會碎全部跌落街」。

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網上流傳一個住宅單位貼膠紙時，砌出找一名牌咖的留言，但地點不詳，有指是大陸巿民開玩笑。（網上圖片）

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA ）在其網頁中謬誤一欄，解釋市民是否應在窗戶貼膠帶，直指「It is a waste of effort，time，and tape」（這是浪費力氣、時間及膠帶），認為此舉只會稍稍強化玻璃抵禦強風壓力，但當玻璃窗要碎裂時，也未能提供保護作用。該局又呼籲，若市民在窗戶上貼膠帶，更應花時間用防風閘遮閉窗戶。

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文章授權轉載自《香港01》