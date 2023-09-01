快訊

不甩私生子傳聞！ 劉嘉玲突公開梁朝偉私下一面 威尼斯甜放閃

影／曾用3字侮辱蔡英文？郭台銘：媒體都不喜歡我

勞工分紅將創高！新制勞退前七月大賺4136億元 平均分紅逾3.3萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13歲淘氣童沒寫完暑假作業挨駡 負氣離家出走6天流浪680公里

香港01／ 撰文：許祺安
少年因為沒寫完暑假作業挨駡，竟和同學一起離家出走。（示意圖／Ingimage）
少年因為沒寫完暑假作業挨駡，竟和同學一起離家出走。（示意圖／Ingimage）

暑假將結束，許多學生都成為 deadline fighter 。江蘇省宿遷市有一名13歲少年，來不及寫完暑假作業，和家人發生爭執后，一氣之下竟和同學結伴離家出走，6天跨越江蘇、安徽、上海、浙江4個省市，父母一路追了680多公里，終於找到人並平安帶回家。

根據《浙江法治報》，8月16日，江蘇13歲少年小亮想出門打球，但他的母親眼看快要開學，小亮的暑假作業還沒做完，就不准他出門，怎料少年竟偷偷出門，還約了另一個同學小鐘結伴離家出走。

起初家人沒注意到，一直到晚上，發現孩子還沒回家，才著急起來，但無論怎麼找都找不到人，只好報警。員警調查後，得知2個孩子乘車往安徽方向過去，因此家長也出發前往，一邊從江蘇追到安徽再到上海，又從上海追到浙江。

2名少年被找到時已經灰頭土臉，一副無精打采的模樣。（《浙江法治報》）
2名少年被找到時已經灰頭土臉，一副無精打采的模樣。（《浙江法治報》）

同時，警方也在路邊進行巡視，一邊查看監視器，直到8月22日發現一個農家大門附近有2個孩子的身影，在路口來回徘徊，警方迅速找了1個多小時，終於在一條巷子內找到2名少年。

6天靠零用錢生存困了找公園休息

2名少年被找到時已經灰頭土臉，一副無精打采的模樣。他們透露，這幾天出門靠平常存下的零用錢，出門就坐了長途客運，困了就找個公園休息。

少年的父母趕到，看到孩子安然無恙，連忙向員警道謝，員警則勸家長要注意教育方式，「回去好好跟孩子們說，他們現在不願意說，等回去以後好好說好好問，注意方式方法」，2個少年也承諾以後再也不會採取離家出走這麼極端的方式。

延伸閱讀：

湖北教師出書稱「早戀多因女孩暗示勾引」惹議教育局：已停職

大陸美女漫畫家楊穎紅驚爆離世年僅44歲　多位圈內漫畫家發文悼念

文章授權轉載自《香港01》

父母 上海 家人

延伸閱讀

蔣萬安赴上海雙城論壇 連兩日聲量破萬原因揭曉

大灣區推介會 總投資達170億

外企深耕大陸 力推綠色、創新

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

相關新聞

稱患心臟病女子下跪哭求：別發出聲音 鄰居無奈質疑：鬼吵到她？

噪音真的存在嗎？大陸網路流傳影片，有江蘇網友指他樓下的女子經常上來敲門，稱自己有心臟病，不容許樓上樓下鄰居發出一點聲音，惟樓主稱其2名孩子早已脫離吵鬧年紀，但對方仍每隔2、3天上是敲門投訴，甚至家中無人時，她仍投訴太吵還要報警，讓樓主質疑「沒人都要敲門報警說我家吵，可能吵到她了」。

4男抬150kg重量級新娘霸氣進場 猙獰大叫：撐不住 新郎反應曝光

任何身形也有追逐幸福的權利！大陸日前舉行了一場「重量級」婚禮，1名體重達300斤（ 150公斤）的新娘從2名男子合力抬進會場，期間兩男疑因體力不支，面露猙獰表情大喊「撐不住」，令一眾親友不禁大笑。不過當新娘進場后，眾人看到新郎滿臉幸福的期待表情，氣氛就即時從搞笑變成溫馨。

13歲淘氣童沒寫完暑假作業挨駡 負氣離家出走6天流浪680公里

暑假將結束，許多學生都成為 deadline fighter 。江蘇省宿遷市有一名13歲少年，來不及寫完暑假作業，和家人發生爭執后，一氣之下竟和同學結伴離家出走，6天跨越江蘇、安徽、上海、浙江4個省市，父母一路追了680多公里，終於找到人並平安帶回家。

逾七成青年用生成式人工智慧 認同是職場趨勢有多擔心被取代？

人工智慧發展迅速，早前聊天機器人ChatGPT、繪圖軟體Midjourney等生成式人工智慧工具出現，引起全球關注。有報告指出逾七成八青年在過去半年已經使用了生成式人工智慧工具，亦普遍認同是職場大勢所趨。到底一眾青年怎看這趨勢？他們有多大程度擔心被取代？

外傭當街多次體罰幼童！港女出PO盼尋父母 網友：有證據可報虐兒

不少父母忙於賺錢養家，會把子女交托外傭照顧，日前有港女於沙田街頭目睹有外傭多次體罰幼童，讓少主一度「爆哭」。她其後口頭警告涉事外傭，明言已拍下證據，外傭隨即「示好」，懇求她不要上載相關照片，所以她只把事件分享到網上，盼大眾遇到類似事件時能伸出援手。 貼文引來網友關注，要求樓主公開照片，認為是重要證據和認人關鍵，「雇主可以認出來身材衣服地點」、「有證據可以直接報警虐兒」。樓主事後應眾人要求補加照片，同時呼籲「如果小朋友父母看到需要聯絡瞭解，可以PM我（ Private message，發私人訊息）」。

好想家！陸女來台交換「人際碰壁」痛哭 網勸在台灣沒1障礙：獨立一點吧

一個人獨自在外地讀書，除了需要適應當地的生活模式、物價水準等，也要調適想念家鄉和家人的心情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦