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4男抬150kg重量級新娘霸氣進場 猙獰大叫：撐不住 新郎反應曝光

香港01／ 撰文：安祖娜
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

任何身形也有追逐幸福的權利！大陸日前舉行了一場「重量級」婚禮，1名體重達300斤（ 150公斤）的新娘從2名男子合力抬進會場，期間兩男疑因體力不支，面露猙獰表情大喊「撐不住」，令一眾親友不禁大笑。不過當新娘進場后，眾人看到新郎滿臉幸福的期待表情，氣氛就即時從搞笑變成溫馨。

從網上流傳的影片可見，該名重達150公斤的新娘身穿全白婚紗，從婚車走出後，由2名穿西裝、頭戴尖帽，臉上分別寫有「1號、2號」的男子，各抬1條腿送進婚禮會場。不過兩名男子走了幾步，就感到體力不支，其中1人更露出猙獰表情，累得大叫「快撐不住」，身邊的親友則邊笑邊鼓勵，不斷高呼「牙咬住」、「堅持住」。

大陸日前舉行了一場「重量級」婚禮，1名體重達150公斤的新娘由2名男子合力抬進會場，期間兩男疑因體力不支，面露猙獰表情大喊「撐不住」。（微博影片截圖）
大陸日前舉行了一場「重量級」婚禮，1名體重達150公斤的新娘由2名男子合力抬進會場，期間兩男疑因體力不支，面露猙獰表情大喊「撐不住」。（微博影片截圖）

被抬的新娘似乎也感不安，雙腿打開搖搖欲墜，甚至不慎露出「打底褲」，只能以笑掩飾尷尬。幸好在旁圍觀的親友中，有2名男子立即上前幫忙，邊哭「穩住、穩住、穩住」，讓新娘能安全地繼續「乘坐人力車」霸氣進場。

這時畫面一轉，有親友拍攝到新郎在婚禮現場的舞臺上，期待著最愛進場的樣子，可見他臉上充滿期待，一看到新娘就露出衷心又燦爛的笑容，讓氣氛從搞笑變成溫馨，現場洋溢著幸福感覺。

事實上影片為去年所拍攝，上載至微博后曾引來網民討論，近日再被「翻炒」。有線民看過影片，大贊片中進場方式比婚鬧更能增添喜慶，「完全走的動，搞著玩的吧，這樣更增加結婚樂趣吧」、「胖女生也有權利擁有美好的愛情和甜蜜的婚姻！」、「高興就好，但是要適度，一但超過了界限，那問題就大了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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