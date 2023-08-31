好想家！陸女來台交換「人際碰壁」痛哭 網勸在台灣沒1障礙：獨立一點吧

一個人獨自在外地讀書，除了需要適應當地的生活模式、物價水準等，也要調適想念家鄉和家人的心情。一名大陸女學生自稱是「媽寶女」，從小到大都沒離開家鄉，為了訓練自己獨立，也想克服恐懼感，選擇來台灣做短期交換，卻發現「跟台灣人聊不進去」，也聽不懂台灣人聊什麼，遭遇人際關係「碰壁期」。貼文曝光後，掀起兩岸網友熱烈討論。

根據大陸媒體《南方周末》6月報導，中斷3年的兩岸學生交流，在今年終於撥雲見日，大陸有至少22所學校重啟赴台交換計畫，學生反應相當踴躍，更有人說秋季交換的批次「競爭相當激烈」。

一名大陸學生也有來台灣交換，在小紅書透露心情，表示她從小到大一直都是住家裡，只要踏出家門就會很想家，過去連參加2天1夜的學校營隊都會想何時回家，她自覺需要克服這種恐懼感，因此選擇來台灣做短期交流。

有大陸學生來台灣短期交換，表示和台灣人都聊不進去，感到信心受挫。圖／擷自小紅書

不過，才來台灣第二天，她發現面臨社交關係碰壁，和周圍的台灣人都聊不進去，「不知道他們在說什麼，嗚嗚嗚超級無敵想家」，該名學生坦言在這段時間，她每天回宿舍後，都會躲在棉被裡偷偷哭，直言「很難受」快撐不下去了，希望網友給一點建議。

貼文曝光後引發大陸網友討論，不少人指出大部分台灣人都很禮貌友善，勸她踏出人際關係的第一步，主動與人交談，「我覺得大部分台灣人都很友善，我大學參加過一次台灣交流活動，認識的台灣同學都很有禮貌友好，當時大家玩得都很happy。妳第一次離家有這種情緒也很正常的，沒關係慢慢適應，不要有先入為主『融不進去』的想法就好了」、「建議換種思維，嘗試了解台灣的文化、美食和風俗習慣，這樣會幫助妳融入而不是在哭泣」、「讓他們教妳粗話，然後妳就會被灌輸知識了」。

也有大陸網友表示，在台灣做交換至少沒有語言障礙，「都說普通話，沒啥聽不懂的，這個聊不來就換一個，自己縮著，人家也不明白妳到底要不要交友」、「如果在台灣念書，一個月估計會胖十斤吧，又沒有語言障礙、文化障礙，睡夢中都要笑醒好嗎！別矯情了！獨立一點吧」。