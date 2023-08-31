逾七成青年用生成式人工智慧 認同是職場趨勢有多擔心被取代？

人工智慧發展迅速，早前聊天機器人ChatGPT、繪圖軟體Midjourney等生成式人工智慧工具出現，引起全球關注。有報告指出逾七成八青年在過去半年已經使用了生成式人工智慧工具，亦普遍認同是職場大勢所趨。到底一眾青年怎看這趨勢？他們有多大程度擔心被取代？

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」於今年6月至7月進行「生成式AI時代下的就業與挑戰」調查，通過網上問卷訪問588名15至34歲人士，結果顯示過去半年內，超過七成受訪者曾使用生成式人工智慧，其中約一成人經常使用。

在約440名使用過生成式人工智慧的受訪者中，近八成半較多使用文字生成，其次是圖像生成。逾七成人認為好處可「提升效率」，其次「有助搜尋資料」和「協助構思內容和主題」。

此外，受訪者認為生成式人工智慧對學習或工作具有説明，以0至10分計，平均分為6.96分。另一方面，使用生成式人工智慧主要困難有「難以判斷資料真實性或出處」和「難以掌握發問技巧 」 。

至於沒有使用過生成式人工智慧的受訪者有約120人，大多由於「沒有實際需要」和「不瞭解生成式人工智慧」。

現在不少企業已開始應用人工智慧，受訪者亦大多同意此為大勢所趨，逾八成人表示人力資源技能提升和再培訓是不可或缺的，近七成受訪者認同會大幅削減傳統就業職位。

對於生成式人工智慧態度，受訪者傾向擁抱生成式人工智慧出現，不過，對於是否擔心被生成式人工智慧取代則有保留，平均分為4.87分。

雖然人工智慧為人類帶來方便，但仍有一定風險。受訪者普遍贊成政府需要監管生成式人工智慧，逾六成人認為廣泛應用生成式人工智慧將帶來虛假信息問題，其次，約四成人認為會有智慧財產權問題、數據安全問題、隱私保障問題等。

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文章授權轉載自《香港01》