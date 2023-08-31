外傭當街多次體罰幼童！港女出PO盼尋父母 網友：有證據可報虐兒

不少父母忙於賺錢養家，會把子女交托外傭照顧，日前有港女於沙田街頭目睹有外傭多次體罰幼童，讓少主一度「爆哭」。她其後口頭警告涉事外傭，明言已拍下證據，外傭隨即「示好」，懇求她不要上載相關照片，所以她只把事件分享到網上，盼大眾遇到類似事件時能伸出援手。

貼文引來網友關注，要求原po公開照片，認為是重要證據和認人關鍵，「雇主可以認出來身材衣服地點」、「有證據可以直接報警虐兒」。原po事後應眾人要求補加照片，同時呼籲「如果小朋友父母看到需要聯絡瞭解，可以PM我（ Private message，發私人訊息）」。

該港女上週六（ 26日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文並附上2張相片，指早上途經沙田麗豪酒店對出行人路時，在遠處已經聽到有小朋友「爆喊聲」。她其後親眼目睹1名外傭抱起幼童至草叢位置，用手體罰少主，再粗魯地把幼童抱回地上，不但以手指指向幼童，更伸手打他，幼童則一直「狂哭扭抱」。原po形容，外佣雖然抱起幼童，卻再次打他屁股，當她走上前時，更清楚聽到外傭訓斥「再哭就再打」。

原po隨即上前口頭警告該外傭，並表示已拍下證據。外傭態度立馬大變，懇求樓主不要上載相片，故借事件表示「工人欺善怕惡」，希望路人如果遇到類似情況，應盡量伸出緩手，並呼籲「如果小朋友父母看到需要聯絡瞭解，可以PM我」。

原po原文只交代事件起末，並沒有上傳相關照片，因而引來不少網友要求公開涉事照片，認為口頭警告「治標不治本」，擔憂外傭回家會變本加厲，「他只會回到家裡先打，一定要公開」，而且照片是認人關鍵，「僱主可以認出來身材衣服地點」、「有證據可以直接報警虐兒」，原po事後亦應徇眾要求補加照片。

日前有港女於沙田城門河親眼目睹1名外傭多次體罰幼童，令少主一度「爆喊」。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

另有網友勸路人遇到類似事件應要伸出緩手，不要怕麻煩，「上次我即時制止姐姐，再問小朋友將他媽媽電話交代，讓他知道有這樣的事！事後我也有口頭警告過姐姐在香港不能這樣對小朋友，是犯法」、「什麼事都好『打』是絕對不能接受，可能會有人說父母會留意到小朋友怕或不粘姐姐，但如果真的一直不知道這樣怎麼辦？」。

也有留言認為「還不重手是主要的，輕輕手有時是愛護小朋友的態度」，但別人沒有認同，「我是輕手打都不行的家長」、「作為工人都不應該用打，重手輕手很主觀，誰知道他大力還是小力？」、「要教也是媽媽教了，輪不到一個工人動手教」;有人則苦言現實有不少雙職家庭，「兩親要賺錢，沒辦法」。

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文章授權轉載自《香港01》