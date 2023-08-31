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情侶相約深圳遊…他不滿女友「翻牆追劇」沒開2倍速 吵到分手

香港01／ 撰文／ 田中貴
（示意圖／Ingimage）
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近日不少港人到深圳消遣，但部分人乘興而來敗興而歸。有香港男性在網上抱怨和女友各買一張6GB上網流量卡，準備放假一起前往深圳吃喝玩樂，但女友「像手機上癮地不斷按手機」，一下子用了5GB，他只有把自己流量卡讓給女友使用，但對方竟用來追劇。香港男性大感無奈，只好叫女友「節省點用」，又批評「為什麼不用兩倍速？省下一半流量」，最後兩人不歡而散，分手收場。網友紛紛留言指「不買無限？有沒有這麼窮」，亦有別人質疑「為什麼看兩倍速會節省一半流量」、「兩倍速會用少啲嗎？」

樓主在「連登討論區」表示，有天放假時女朋友表示想到深圳消遣，他答應一起去，並買上網流量卡用作「翻牆」上網，「說好咗一人6GB」，豈料女友「像手機上癮地不斷按手機」，不夠一天已經用了5GB。由於樓主不太使用手機，遂把自己的流量卡讓給女友使用，並提醒對方留少許流量給他通過WhatsApp聯絡親友。

不過到晚上，樓主看到女友正在追劇，檢查後發現僅剩下4GB流量，所以就叫她「節省點用」，但女友反問「不追劇有什麼做？」。樓主只好回答「看劇都得，但為什麼不用兩倍速？省下一半流量，早就還有8GB以後用」，女友立即反駁，兩人就流量問題爭執，翌日上午分開回港，最終分手。

網友紛紛留言指樓主的問題根本是小事，「不買無限？有沒有這麼窮」，亦有別人質疑「為什麼看兩倍速會節省一半流量」、「兩倍速會用少點嗎？」、「你WhatsApp覆快點，就節省到了」。樓主指自己「看WhatsApp也是一開手機程式，快速記下來是個腦到，關閉程式，打開記事本複製」，形容「已經最快」。另有網友質疑貼文的真確性，當中有人批評貼文內容「又尷尬又不好笑」。

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文章授權轉載自《香港01》

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