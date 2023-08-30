快訊

萬物皆可烤！燒烤界新寵兒「烤冰塊」崛起 老饕曝美味秘訣：趁熱吃

不斷更新／颱風假有機會嗎？強颱蘇拉來襲 12縣市宣布31日正常上班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大人全漠視…迪士尼樂園赫見男童當眾解放 網友諷：臨時新景點？

香港01／ 撰文： 田中貴
香港迪士尼樂園是觀光客必去的景點之一。中新社
香港迪士尼樂園是觀光客必去的景點之一。中新社

迪士尼樂園一向深受小朋友歡迎，不少家長帶同子女前往共度歡樂時光。有小紅書用戶日前分享一張照片，顯示有男童在香港迪士尼樂園內隨處小便，同行成人不但沒有阻止，反而遞上紙巾，令樓主不禁批評「臨時新景點？不雅行為」。網友看過相片亦指相中人行為離譜，成為極壞榜樣。

樓主在小紅書上傳圖片，雖然經過處理，未能看清楚各人的容貌和衣著，但依稀見到一名男童脫褲「露械」小便，地下滿是尿液，一名成年人遞上紙巾。樓主在貼文加上「香港迪士尼」、「迪士尼」和「港迪」共3個標籤，表示事件發生在香港迪士尼樂園內，但沒有交代相中人是否旅客。

樓主批評相中人，嘲諷稱「臨時新景點？」，直言是「不雅行為」。相片引來網友討論，紛紛留言斥責行為離譜，指相中一行人表現並不文明。

雖然照片經過處理，未能看清楚各人的容貌和衣著，但仍然依稀見到一名男童脫褲小便，地下滿是尿液，一名成年人則遞上紙巾。圖／取自小紅書
雖然照片經過處理，未能看清楚各人的容貌和衣著，但仍然依稀見到一名男童脫褲小便，地下滿是尿液，一名成年人則遞上紙巾。圖／取自小紅書

延伸閱讀：

迪士尼遊客商店地下休息歎冷氣　小孩直接瞓地　垃圾桶旁多人煲煙

內地遊客迪士尼商店排排坐歎冷氣　無視職員勸阻　反罵被顧客碰撞

文章授權轉載自《香港01》

迪士尼樂園

延伸閱讀

迪士尼100週年動畫電影「星願」預告釋出！全新原創魔幻世界致敬多位經典公主與場景

7-ELEVEN限時限量快閃購！《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞首登場

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

鬆餅不幫客人放鮮奶油 法國迪士尼員工為此遭解僱怨：都罷工害的

相關新聞

萬物皆可烤！燒烤界新寵兒「烤冰塊」崛起 老饕曝美味秘訣：趁熱吃

各地美食無奇不有，連冰塊都能拿來烤！近日大陸流行起一道特殊小吃「烤冰塊」，據傳是東北的特色美食，人氣之高還要先預約才吃的到，相關影片一曝光便引發不少關注...

大人全漠視…迪士尼樂園赫見男童當眾解放 網友諷：臨時新景點？

迪士尼樂園一向深受小朋友歡迎，不少家長帶同子女前往共度歡樂時光。有小紅書用戶日前分享一張照片，顯示有男童...

大陸女逛香港超市嘆「月入10萬也逛不起」一隻雞$XXX：天呀什麼雞？

自疫情通關後不少大陸人可來港旅遊，但香港近年物價飊升，不少大陸人都喊貴，連中午去普通茶餐廳吃個碟頭飯(茶餐廳的午市特供)連餐飲也動輒要60港元(240台幣)起跳，難怪大陸同胞說來港只能窮遊...近日就

715萬牛郎織女雕塑貴又醜 還涉抄襲？河南魯山縣住建局長免職

河南甫脫貧的魯山縣耗資715萬元（人民幣，下同）打造牛郎織女雕塑受到各界質疑「又貴又醜」，魯山縣對此初步調查，決定對縣住...

玩吹奶、滿地保險套 港大護理系迎新營再爆8宗罪

香港大學護理學院新生迎新營爆出疑有「組爸組媽」學長吸大麻、非禮風波後，校方展開調查，昨有迎新營「組媽朋友」在Instag...

還是處女！結婚四年求子不成 檢查發現夫妻愛愛有大問題

中國一對夫妻結婚4年，這段期間努力「做人」卻一直沒傳出好消息。兩人到婦產科檢查，沒想到這才發現過去4年兩人都搞錯地方，妻子到現在「還是處女」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦