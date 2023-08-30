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大人全漠視…迪士尼樂園赫見男童當眾解放 網友諷：臨時新景點？
迪士尼樂園一向深受小朋友歡迎，不少家長帶同子女前往共度歡樂時光。有小紅書用戶日前分享一張照片，顯示有男童在香港迪士尼樂園內隨處小便，同行成人不但沒有阻止，反而遞上紙巾，令樓主不禁批評「臨時新景點？不雅行為」。網友看過相片亦指相中人行為離譜，成為極壞榜樣。
樓主在小紅書上傳圖片，雖然經過處理，未能看清楚各人的容貌和衣著，但依稀見到一名男童脫褲「露械」小便，地下滿是尿液，一名成年人遞上紙巾。樓主在貼文加上「香港迪士尼」、「迪士尼」和「港迪」共3個標籤，表示事件發生在香港迪士尼樂園內，但沒有交代相中人是否旅客。
樓主批評相中人，嘲諷稱「臨時新景點？」，直言是「不雅行為」。相片引來網友討論，紛紛留言斥責行為離譜，指相中一行人表現並不文明。
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文章授權轉載自《香港01》
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